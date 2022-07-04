認列新藥簽約金 合一6月營收衝上10億元 創新猷

合一 (4743-TW) 受惠認列旗下新藥 FB825 授權國際藥廠簽約金收入，6 月營收衝上 10.04 億元創新高、超越去年全年，月增 181 倍、年增 114 倍；上半年營收 10.37 億元，年增 42.7 倍。

合一開發的抗體新藥 FB825 用於治療中重度異位性皮膚炎，其 2a 期臨床試驗在今年 5 月完成解盲與統計分析，從試驗結果看，該新藥針對目標患者族群的數據達標，合一依照授權合約，認列 3360 萬美元簽約金。

FB825 的 2a 期臨床試驗為早期探索階段，下一階段將開展靜脈轉皮下注射的橋接試驗，由合一授權夥伴 LEO Pharma 正式主導，合一則會協助參與提供數據與藥物原料。

其他藥品進度方面，糖尿病足部傷口潰瘍新藥 ON101 藥證，其中，美國以醫材 510(K) 送件，目前已經完成補件，目前尚未獲得美國 FDA 回覆，依照 2022 年美國目標審查時程約 108-120 天，有機會 7 月獲得醫材 510(K) 結果。

ON101 中國藥證則在 5 月提出意見諮詢回覆，並檢送三批次樣品至北京，待中檢院收件後進行檢驗後，依規定完成補件資料，並於 80 個工作天完成補件，估年底前會有藥證明確結果。