合一新冠新藥雙軌模式開發 氣霧型下半年申請美臨床

合一 (4743-TW) 新冠新藥 SN812 開發將採雙軌模式進行，包括與中國醫材廠合作開發成氣霧治療劑型，預計下半年向美國 FDA 提出人體臨床試驗申請 (IND)，以及與中國研究機構談合作，開發預防性藥物。

合一今年第二季完成新冠新藥 SN812 動物試驗，也進一步針對新冠變種株進行測試，包括 Omicron BA.2、BA.4 與 BA.5 等，目前涵蓋率維持 99.8%，且作用位置仍未產生任何突變。

SN812 將開發成兩種產品，分別為氣霧治療劑型，以及預防性鼻噴劑型，目前進度較快的是氣霧治療劑型，結合面罩醫材，已多次與美國 FDA 討論臨床試驗方向，預計下半年會正式申請試驗。另外，台灣地區將依據美國核准的人體臨床試驗申請後，再提出快速審查。

預防性鼻噴劑型部分，也是與中國鼻噴劑業者、以及與病毒研究機構合作，預計下半年完成安全性驗證，未來將依據試驗與主管機關審查進度，展開人體臨床試驗。

合一受惠認列旗下新藥 FB825 授權國際藥廠簽約金收入，6 月營收衝上 10.04 億元創新高、超越去年全年，月增 181 倍、年增 114 倍；上半年營收 10.37 億元，年增 42.7 倍。