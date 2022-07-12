友華攜瓴路愛迪思 取得淋巴瘤新藥台灣、新加坡獨家代理權

友華 (4120-TW) 今 (12) 日宣布，與生物製藥公司瓴路愛迪思合作，取得該公司旗下全球第一個靶向 CD19 ADC 藥物 Loncastuximab tesirine 在台灣及新加坡的獨家代理權，滿足亞太地區淋巴瘤病患的治療需求。

友華集團執行長蔡孟霖表示，除了在台灣和新加坡有行銷業務團隊外，也與血液腫瘤、外科及胸腔腫瘤醫師有良好關係，透過此次合作，雙方將共同推動 Loncastuximab tesirine 上市。

多項臨床試驗顯示，Loncastuximab tesirine 單藥治療在多種患者群中，如復發 / 難治性彌漫大 B 細胞淋巴瘤、套細胞淋巴瘤和濾泡性淋巴瘤患者，均表現出顯著的臨床活性。

目前仍有許多患者正在遭受復發 / 難治性瀰漫大 B 細胞淋巴瘤 (r/r DLBCL) 的困擾。DLBCL 是一種最常見的非霍奇金淋巴瘤 (NHL)，約占全球新確診淋巴瘤的 30-40%，其中東亞及東南亞地區，DLBCL 占 NHL 病例的 42.1%。儘管約有 6 成患者在接受標準免疫化療治療後可以治癒，但仍有約 40% 患者對一線治療方案無效或達到緩解後疾病復發。

蔡孟霖指出，持續透過共同研發或取得代理權方式，積極擴增癌症治療產品線，期待能涵蓋更多不同癌症的治療，相信 Loncastuximab tesirine 未來可以為復發 / 難治性瀰漫大 B 細胞淋巴瘤患者提供更好的抗癌新藥的選擇。

瓴路愛迪思首席執行官許建恩說，Loncastuximab tesirine 在治療多種患者群中，展現較好的療效和安全性，此次與友華的戰略合作，是公司在大中華及新加坡地區推進首創且具有臨床治療優勢 ADC 創新療法的里程碑。