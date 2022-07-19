〈能源盤後〉趁上周深跌搶入市場 WTI原油一周來首次收於100美元上方

原油期貨價格周一 (18 日) 上漲，WTI 原油價格一周來首次收於每桶 100 美元上方，係因投資者趁上周深跌後搶買原油，其觀點認為，美國拜登總統造訪沙烏地阿拉伯的舉措不會立刻修復原油供應。

與此同時，天然氣期貨價格上漲，係因市場對歐洲供應的擔憂，以及國際能源署 (IEA) 執行董事警告，歐洲面臨的全球能源危機「尤其危險」。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 5.01 美元或 5.1%，收每桶 102.60 美元，為 7 月 11 日以來最高收盤價，也是自該日以來首次收在每桶 100 美元上方。

上周五最近月 WTI 原油期貨雖上漲 1.9%，但上周仍大跌 6.9%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 5.11 美元或近 5.1%，收每桶 106.27 美元，上周五該期貨價格上漲 2.1%，但上周仍大跌 5.5%。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 5 美分或 1.6%，收每加侖 3.2643 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4 美分或 1.2%，收每加侖 3.6555 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.6%，收每百萬 Btu 7.479 美元，為 6 月 13 日以來最高收盤價。天然氣上周收高 16.3%。

市場推動力

由於市場益發擔憂經濟衰退削減需求，自 6 月中旬以來，原油價格一直走低，WTI 和 Brent 原油已見跌破每桶 100 美元關卡，WTI 原油上周一度吐回俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭以來的漲幅。

美國拜登總統出訪中東 4 日，包括與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼 (Mohammed bin Salman) 和國王阿卜杜拉阿齊茲 (Salman bin Abdulaziz) 會面，卻未能就增加石油產量達成任何承諾。路透社報導稱，華府對 8 月 3 日的 OPEC + 會議寄予厚望。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「交易者自拜登出訪沙烏地阿拉伯的行動得到明確訊息，即石油供應的決定是看 OPEC+，而該組織對拜登試圖實現的目標並不感興趣。」

「OPEC + 將持續控制石油供應狀況，單一個國家無法決定石油供應，至少這是交易者自拜登此回出訪所得到的訊息。Brent 原油今日早盤向上突破 100 美元關卡，如果價格持續在此水準上方交易，那麼阻力最小的路徑很可能會是上行。」Aslam 說。

與此同時，白宮高級能源顧問 Amos Hochstein 周日表示，在 6 月創下每加侖 5 美元以上的高點紀錄後，未來幾周美國汽油價格應會持續下跌至約莫平均每加侖 4 美元。他補充表示，拜登政府在「特殊情況」下採取的措施正在奏效。

盛寶銀行指出，根據美國商品期貨交易委員會的最新交易者承諾 (Commitment of Traders) 更新，投機者和對沖基金的拋售在截至 7 月 12 日的一周內放緩。 「投機者轉為原油、銅和糖的淨買家，拋售集中在天然氣、大豆、玉米、小麥和咖啡。」

能源總綜合大宗商品中，天然氣期貨價格周一漲幅最大。

路透周一報導，援引來自俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 的一封信，該公司向至少一位大客戶主張輸送至歐洲的天然氣供應有不可抗力因素，意味著 Gazprom 因可免責的特殊情況無法履行其交貨義務。

與此同時，國際能源署 (IEA) 執行董事 Fatih Birol 周一公開評論，全球「正在經歷史上第一次真正的全球能源危機」，「IEA 數個月來對此一直發出警告，歐洲的情況尤其危險。「歐洲需要盡其所能降低天然氣嚴重短缺和配給的風險，尤其是在即將到來的冬季。」