分析師警告：Netflix第二季訂閱戶數恐慘於預期

據報導，影音串流巨頭 Netflix(NFLX-US) 先前發布的第一季財報令投資人驚訝，訂閱用戶流失 20 萬人，為該平台 10 多年來首次付費訂閱人數下降。有分析師警告，Netflix 的訂閱戶數恐怕將在第二季進一步下跌，並且跌幅恐將高於預期。

巴克萊銀行 (Barclays) 分析師 Kannan Venkateshwar 在週三 (6 日) 發布的研究報告中表示，儘管 Netflix 近期有多檔新節目上限，包括全新第四季《怪奇物語》(Stranger Things)、第四季《黑錢勝地》(Ozark) 和第六季《浴血黑幫》(Peaky Blinders) 等，但是 Netflix 的訂閱戶成長可能再次令投資人失望。

Venkateshwar 預估，Netflix 第二季的訂閱用戶數將會年減 280 萬戶，比該公司的預期多出 80 萬戶。值得注意的是，Venkateshwar 認為 Netflix 的主力市場北美地區的訂閱用戶數將會連續下降。

Venkateshwar 也指出，雖然《怪奇物語》第四季的發布，確實會帶動訂閱用戶的回升，但是，影響似乎並不如預期。他認為，原因是迪斯尼 (DIS-US) 的 Disney+、蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV+、亞馬遜 (AMZN-US) Prime Video 等對手競爭日益激烈。

Venkateshwar 維持對 Netflix「中立」的評級，但將 Netflix 目標價從 275 美元下調至 170 美元，同時將 2023 年的每股盈餘 (EPS) 預期從每股 11.98 美元下調至 11.15 美元，對 2022 年的預期則是 11.36 美元。華爾街平均共識預期 2022 EPS 為每股 10.90 美元，2023 年為 11.95 美元。