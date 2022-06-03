美國NHTSA要求特斯拉在6月20日前回應剎車系統意外啟動的調查

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周五 (3 日) 表示，在收到 758 份與駕駛員輔助系統 Autopilot 相關的剎車意外啟動報告後，它要求特斯拉 (TSLA-US) 在 6 月 20 日之前回覆這個問題。

NHTSA 於 2 月表示，在過去 9 個月收到 354 起有關該問題的投訴後，已在美國針對 41.6 萬輛 2021-2022 特斯拉 Model 3 和 Model Y 進行了初步評估。

NHTSA 表示，駕駛員輔助系統允許車輛在其車道內自動剎和轉向。

NHTSA 在 2 月表示，「投訴者報告，快速減速可能會在沒有警告的情況下隨機發生，並且經常在一個駕駛循環中反復發生。」

車主表示，他們已經向特斯拉表達擔憂，但特斯拉否認並稱剎車系統十分正常，因此有些人稱其為「幽靈剎車」。

去年 10 月，一輛 2021 年式特斯拉 Model Y 的車主告訴 NHTSA，在高速公路上以每小時 80 英里的速度行駛時，「汽車緊急剎車，在不到一秒時間內從時速 80 英里減到 69 英里。剎車非常猛烈，我的頭猛地向前猛衝，我幾乎失去了對汽車的控制。」

在發生一系列涉及特斯拉車型和應急車輛的撞車事故後，NHTSA 於 8 月對 76.5 萬輛美國車型的特斯拉 Autopilot 系統展開獨立的正式安全調查。

初步評估是 NHTSA 發出正式召回要求之前的第一階段。

2021 年 5 月，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 表示，刪除其自動駕駛系統中部分雷達感應器，將可解決一些特斯拉駕駛人長期以來一直抱怨的「幽靈剎車」。