NHTSA：因後視影像遞延顯示 特斯拉將召回947輛美國生產電動車

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 將在美國召回 947 輛汽車，因為在開始倒車時，後視影像可能不會立即顯示。

特斯拉告訴 NHTSA，此次召回涉及部分 2018-2019 年份的 Model S、Model X 和 2017-2020 年份的 Model 3，這些車款配備 Autopilot Computer 2.5 並執行某些韌體版本的車輛。這些車輛不符合關於後視能見度的聯邦安全標準。特斯拉將執行無線軟體更新以解決該問題。

NHTSA 表示，遞遲顯示的後視鏡頭圖像會減少駕駛人的反應時間並增加撞車的風險。這是特斯拉近幾個月來針對軟體問題進行的一系列召回中的最新一次。

根據日期為 3 月 18 日但於周五 (25 日) 公布的召回通知，特斯拉於 12 月 19 日開始為限量車款安裝韌體，其車隊監控工具很快就「發現 Model 3 車輛的電腦重置頻率異常」。

特斯拉表示，「在接下來一周內，對該狀況的工程調查發現軟體錯誤是進一步評估召回的潛在原因。」

從 2 月 9 日開始，在特斯拉和 NHTSA 接獲消費者投訴，指稱後視影像顯示遞延或無法顯示後，雙方陸續進行會談，並進行十多次測試。

特斯拉表示，「雖然在進行的測試中沒有發現違規行為，但特斯拉決定召回是出於充分的謹慎，以確認受影響車輛中可能存在不符規格的行為。」