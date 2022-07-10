四大族群適合保單活化 可將遺產轉為退休金

民眾退休後，除了擔心退休金不夠用，醫療保障不足也是一大課題，保險業者建議，有四大族群保戶可以善用壽險「保單活化」功能，讓保戶可以選擇將原持有含死亡保障的保單，轉換為老年所需的健康險 (含長照險) 或年金險，增加退休現金流，以支應老年醫療與長期看護需求。

據金管會統計，2021 年保單活化申請件數僅 12 件，保單價值準備金轉換金額 533 萬元，皆較上年同期減少近 50%。

富邦人壽深副總經理廖俊禎資表示，「保單活化」是一種功能性契約轉換的選擇權，要保人把留在身後照顧家人的傳統終身壽險，轉換成生前自己用的年金險、醫療險、類長照險 3 種保單，也就是將遺產 (身故保險金) 轉換成資產 (退休金、醫療費、長照費)。

廖俊禎表示，所謂保單活化可以解決長壽 3 大風險：一、生活費不夠的財務風險；二、醫療費不足的健康風險；三；長期看護需求的照護風險。

富邦人壽建議 4 大族群最適合保單活化，包括：一、空巢族或頂客族或單身族：對家庭責任及壽險保障的需求減少；二、屆退族：擔心退休生活費不夠用；三、退休族：希望老年生活有穩定的經濟來源，退休後的醫療及養老需求成為最重要的規劃項目；四、高風險族：從事高風險行業或家族有遺傳病史，不想造成子女財務或照顧重擔者。

不過，富邦人壽也提醒，「保單活化」具有可把舊壽險保單以當初投保年齡轉換的優點，但此機制是將純保障的壽險保單轉換成活著就能使用保險金的類長看險、健康險或年金險，活化前後保單提供的保障、性質皆不同，保戶仍應依自身的需求性與合適度評估。