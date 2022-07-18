中研院下修台灣今年經濟成長至3.52% CPI將衝破3%

全球通膨居高不下，加上台灣受本土疫情衝擊，中研院經濟研究所今 (18) 日公布最新經濟成長預測，預估今年 GDP 成長下修至 3.52%；至於物價方面，預估全年 CPI 將年增 3.16%，WPI 成長率更高達 11.31%。

今年上半年，由於美國經濟過熱、加上俄烏戰爭、中國封控清零、供應鏈紊亂等問題，全球通膨居高不下，經濟成長不確定性大增。中研院表示，我國受惠於科技創新應用與數位轉型需求續強，進出口與外銷訂單均持續成長，第一季實質 GDP 年成長率仍達 3.14%。

不過，國內疫情升溫，面對國內外政經情勢變數，對下半年經濟成長形成壓力，因此，中研院將 2022 年全年的實質經濟成長率預測修正至 3.52%。中研院前次公布 2022 年經濟情勢展望時間為 2021 年 12 月 22 日，當時預估全年經濟年增率為 3.85%。

中研院指出，上半年全球通膨形勢不斷惡化，我國消費者物價指數 (CPI) 平均 1 至 6 月較去年同期年增 3.13%，核心消費者物價指數上升 2.41%，躉售物價指數 (WPI) 也攀升至 14.48%。

中研院表示，鑒於全球因戰爭、天候等供給面問題推升國內輸入性通膨，而國內生產者面臨原物料上漲、電價調升等成本攀升，拉抬終端商品價格機率大增，預估 2022 年 CPI 與 WPI 成長率將分別年增 3.16% 與 11.31%。

至於民間消費方面，中研院考量物價及低基期因素，估計 2022 年實質民間消費成長率為 2.93%；民間投資年成長率估可達 4.39%；而政府及公營事業積極推進綠能公共建設投資下，預估全年實質固定資本形成年增率為 4.45%。

對外貿易部分，由於新興科技應用與數位轉型趨勢下，全球高階晶片需求不減，加上原物料價格走高，進口因出口衍生需求及廠商採購資本設備之帶動，第一季實質商品與服務輸出與輸入年增率分別高達 8.95% 與 8.35%，預期 2022 年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為 5.64% 與 4.75%。

展望下半年，中研院認為，全球經濟龍頭的美國系統性通膨風險難解，疫情反覆、俄烏戰爭等地緣政治風險，牽動能源與原物料供需失衡，供應鏈瓶頸仍在，加上美國加速升息影響金融市場的震盪，台灣是小型開放經濟體，也可能受到連動而放緩景氣復甦。