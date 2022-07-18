瘋搶國旅補助 交通部：首日2萬多人訂房入住

交通部觀光局推出「悠遊國旅」補助方案自 15 日上路，交通部長王國材今 (18) 日表示，昨 (17) 日為適用首日，已知有 2 萬多間訂房並入住，民眾反應相當踴躍，整個產業都動起來了；至於邊境開放時程表，王國材透露，已請觀光局研擬取消「禁團令」，請大家多點耐心。

國旅補助限定周日至周四入住旅宿，符合條件每房每晚最高折抵 1300 元，王國材表示，方案才剛啟動，據統計，已有 2 萬多人訂房入住，也在車站、機場看到很多遊覽車，可看出國旅相關產業都有動起來，這是好的開始。

王國材強調，國內業者要先把好的遊程、好的品質做好，接軌國際觀光客，邊境開放是遲早的事，希望業者趁著國旅啟動的機會暖身，把遊程做好。

王國材指出，已請觀光局提案，疫情期間很多導遊離職，現在有些已經請講師來做訓練，等到指揮中心拍板，交通部就能馬上來做各項措施，包括開放旅行社組團出入境。

外界關切 8 月是否有機會解除禁團令？王國材表示，現在仍要看指揮中心對新冠病毒變異株 BA.4、BA.5 的判斷，也要請旅遊業準備好，不用太著急，待疫情穩定之後再開放就可以永續，請大家多點耐心。

觀光局長張錫聰進一步說明，目前出入境團體旅遊都在準備的階段，不管是國人出境或是國外旅客入境，兩個面向一起來處理，還是要等指揮中心宣布解封，希望兩邊同步開放。