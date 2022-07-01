〈中經院發布PMI〉製造業未來半年展望創2年來新低 需求有疲軟趨勢

中華經濟研究院今 (1) 日公布 6 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，略較上月微幅回升 0.1 個百分點至 53.6%，不過， 製造業未來六個月展望指數呈連 2 個月緊縮，較上月再大跌 6.9 個百分點至 37.1%，創 2020 年 6 月以來最快緊縮速度，中經院院長張傳章不諱言，未來不確定性仍高，製造業有需求疲軟的趨勢。

圖表：中經院提供。

張傳章直指，製造業恐有需求疲軟、採購轉為買方市場的趨勢，並示警，因成本攀升、需求進一步下滑，會造成去庫存壓力的惡性循環，提醒須留意後續資金斷鏈的風險。

6 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單緊縮，生產轉為擴張，人力僱用和存貨擴張，供應商交貨時間上升。

中經院說明，作為領先反應景氣動態的新增訂單指數，6 月略回升 1.8 個百分點至 47.4%，但已連續 3 個月緊縮，同時，製造業未來六個月展望已連 2 個月緊縮，6 月指數再大跌 6.9 個百分點至 37.1%，創 2 年來最快緊縮速度，顯示未來不確定性高。

其中，六大產業連續 2 個月全數回報未來六個月展望呈現緊縮，依緊縮速度排序為基礎原物料產業 (28.9%)、交通工具產業 (36.4%)、電子暨光學產業 (36.7%)、電力暨機械設備產業 (38.2%)、化學暨生技醫療產業 (45.7%) 和食品暨紡織產業 (48.1%)。