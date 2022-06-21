談判破裂！英國鐵路工人今發動30年來最大罷工

英國鐵路工人周二（21 日）將發動 30 年來最大規模罷工，原因是勞資雙方談判破裂，無法就勞工薪資達成共識，英國工會聯盟（TUC）警告，其他產業可能跟進。

路透報導，超過 50,000 名鐵路工人將在周二、周四及周六發動罷工，其中英國國營鐵路公司 Network Rail 的勞工占 40,000 人，以抗議薪資凍漲和裁員，為英國 30 年來最大規模罷工行動。

TUC 秘書長 Frances O’Grady 說：「十多年來，他們（鐵路工人）的工資一直停滯不前，或被減薪，人們可從他們的錢包感受到這點。」

工會聲稱此舉可能「不滿之夏」的起點，教師、醫務人員，甚至律師，都可能採取罷工行動。

工會警告民眾，除非必要，否則不要搭火車，預計只有五分之一火車會運行，許多路線關閉。

英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）說，有關勞工薪資、工作內容及工作條件的談判，並未在最後一刻取得突破。

Network Rail 表示，可加薪 2%，並將加薪月份追溯至今年 1 月，在生產力和效率提升的前提下，未來一年再分別加薪兩次，每次調漲 0.5%。

然而，工會談判代表要求調薪 7%，並認為這種薪資漲幅跟不上通膨速度。

英國家庭正面臨數十年來最嚴峻經濟萎縮，糧食與燃料價格飆漲，導致通膨率逼近 10%，但平均基本工資卻未高於 2006 年的水準。