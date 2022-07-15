國際鋼價低迷行情續弱 中鋼8月盤價再降5.61%

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 8 月盤價，由於終端需求不振、國際鋼價續挫，同時為消弭低價進口鋼品對鋼鐵市場的衝擊，中鋼 8 月月盤產品每公噸調降 1200-2000 元不等，平均跌幅 5.61%，月盤已連三跌。

中鋼表示，美國聯準會 (Fed) 持續貨幣緊縮政策，催生強勢美元與高利率環境，限縮全球經貿動能，終端消費支出預期減少，導致製造業景氣下滑，上下游產業面臨需求不振與庫存調整的雙重壓力。

且前波俄烏戰爭導致恐慌性超額追補庫存，需求提前釋放；但近期隨著國際原油、煤鐵原物料、基本金屬等大宗商品價格自高點急劇回落，加上新冠疫情仍舊反覆、歐美暑休及季節性因素影響，大幅削弱鋼需成長動能。

此外，煤鐵行情同步下滑，國際鋼價缺少原料支撐力道，歐、美、亞洲等地區大宗熱軋產品嚴重超跌至一年多來新低點，國內市場也陸續遭受中國、韓國、印度及俄羅斯等進口料在短時間內以極低價格搶單擾市，用鋼產業飽受嚴重打擊，導致下游流通行情出現倒掛現象，並面臨轉嫁不順甚而虧損的經營困境。

中鋼表示，考量為消弭低價進口鋼品對鋼鐵市場的威脅及有效降低業者進料成本，以全力提升客戶接單競爭力為優先，本次八月份盤價仍以「順勢、合宜」的一貫訂價原則，積極對應市況變化調降 (1,200~2,000 元 / 公噸)，並搭配多元配套方案，冀能協助客戶克服本波鋼市亂流。