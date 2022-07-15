國安基金宣示護盤周線連二紅 留意兩大動態消息牽動盤勢

國安基金宣示護盤，扭轉台股空方控盤局面，大盤周線連二紅，收在 14550 點，市值小幅增加 2749 億元回升至 45 兆 4087 億元，但要留意的是，外資目前並未積極買超，加上產業終端需求不明，是影響盤勢的重要關鍵。

為壓抑恐慌情緒，國安基金 12 日無預警宣布進場護盤，以此提振投資信心帶動台股周線收紅，但從資金面來看，15 日外資轉為賣超 111 億元，動向並不積極，所以未來仍需審慎觀察。

安聯投信台股團隊表示，目前台股不確定性主要聚焦貨幣緊縮政策與庫存調整，但實際上，景氣趨勢不安對行情影響可能已超過聯準會的政策影響。從客觀角度來看，廠商庫存調整仍是當前最關注的重點，這將牽動出貨量下滑與價格下跌對於相關供應鏈的影響。

至於在庫存調整觀察上，安聯投信台股團隊表示，在終端需求仍不確定的情形下，實質景氣變動仍將下行，但股價已多有反應，也就是說，市場等待的是終端需求的確認及庫存調整至安全水準的過程。

面對 7、8 月重要法說陸續登場，安聯投信台股團隊表示，相信多數的法說將提示庫存調整壓力的存在，且個別公司所釋出的訊息內容差異還是很大，所以在庫存開始快速下修、反應對下半年的景氣前景與獲利下修等壓力，仍需審慎檢視基本面。

另外，就技術面來看，安聯投信台股團隊表示，近三個交易日的成交量並未有效放大，這說明市場觀望氣氛仍高，在基本面缺乏亮點、等待總體經濟、庫存修正等明確訊號出現前，仍在邊走邊看。