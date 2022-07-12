日本疫情復燃 截至周二傍晚單日新增確診已衝破7萬例

據日本《富士新聞網》(FNN) 周二 (12 日) 報導，截至日本時間周二下午 17:30 為止，當天日本全國的 COVID-19 新增確診人數已來到 72,228 例。上次日本單日新增確診人數突破 7 萬例，是發生在 2022 年 2 月 26 日，大約在 4 個月前。

其中，東京 11,511 例、大阪 9,960 例。

另外，青森 700 例、和歌山 609 例、鳥取 429 例、島根 1,262 例、愛媛 1,014 例、山口 527 例、佐賀 1,205 例、長崎 849 例、熊本 2,333 例、大分 1,113 例、鹿兒島 1,517 例、沖繩 3,436 例，都創下單日新高。

面對疫情擴大，日本厚生勞動大臣後藤茂之表示，目前狀態還不到實施行動限制的地步，但是接下來在暑假期間，預料人與人的接觸機會將會增加，有必要落實基本防疫對策。

而關於疫情再起的原因方面，後藤茂之認為可能原因和第三劑疫苗等所提供的防護力逐漸降低、還有 Omicron 變異株等也有關係。

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂等專家學者，昨 (11) 日傍晚與日相岸田文雄進行會談。尾身茂向岸田文雄表示「新一波疫情無疑已經到來」，這也等同宣告日本正跨入第 7 波疫情。雖然尾身茂認為當前還不需要採取嚴格的行動限制，但也呼籲基本防疫對策必須徹底。