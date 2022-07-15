〈台股盤後〉台積電、大立光衝鋒指數飆漲112點 周線收紅

台股今 (15) 日由台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 大漲帶動下，帶動指數終場上漲 112.1 點或 0.78%，收盤報 14550.62 點，市場成交值為 2268 億元；今天周線也強勢留下影線收紅，市場專家指出，台股人氣、信心回籠下，可望持續反彈。

台股今日早盤以 14483.96 點開出，最低 14378.33 點，最高為 14579.73 點，終場收盤指數上漲 112.1 點或 0.78%，收盤指數報 14550.62 點，市場成交值為 2268 億元。

今天集中市場以電子族群占大盤成交比重 69% 為主，次族群以圍繞台積電的半導體及由大立光帶動的光學元件族群表現最為亮麗，至於金融、航運股，量能收縮下表現疲弱。

台積電 (2330-TW) 因 2022 年二季獲利表現亮麗，以上漲 17.5 元作收，收盤價報 492.5 元，較昨日上漲 17.5 元或 3.68%，成交量放大到 51639 張，個股成交值 251 億元，占大盤 11.06%；而大立光收盤上漲 85 元或 4.46%，收盤價報 1990 元，大立光今天成交值 41 億元，占大盤 1.8%。

貨櫃航運三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 股價量縮下跌，收盤股價跌幅 1.2% 至 1.7% 之間。而 ABF 三雄則因欣興 (3037-TW) 除息 3.4 元且盤中完全填息，帶動南電 (8046-TW) 股價走高，而景碩 (3189-TW) 則收在平盤。

證券分析師黃漢成指出，台積電第二季的獲利表現佳，以及國安基金護盤宣示，為台股挽回人氣及信心，預計本月底美國聯準會 (Fed) 開會前，台股仍有喘息或續彈空間，目前看台股的反壓雄月線 14763.91 點位置。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元近期持續維持高檔，壓抑亞幣近期低檔徘徊，台幣也出現貶值，整體美元仍維持在高檔，不利於台幣持續升，也不利資金進入台股。

政府基金近期雖然在股價上漲減碼，但整體量能不大，融資持續回持減肥，波段減少幅度已經大於指數跌幅，加上近期融券維持高檔，整體籌碼偏向正面，