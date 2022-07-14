〈台股盤中〉國安基金出手？ 大盤從跌逾百點翻紅急拉百點

美國公布 6 月 CPI 指數 9.1%，續創 40 年新高，衝擊市場情緒，受到美股大多收低影響，台股今 (14) 日早盤一度跌 165 點，最低跌到 14159.39 點，隨後跌勢收斂，盤中更在台積電等權值股、鋼鐵股翻紅拉抬下，指數翻轉大漲百點，最高漲至 14447.59 點。

台積電今天下午將召開法人說明會提出營運展望，外資昨日買超台積電 6820 張，投信買超 268 張，自營收買超 2851 張，三大法人合計買超近萬張；且外資至昨日為止，已連續七個交易日買超台積電共超過 3.8 萬；台積電今天早盤股價最低至 463 元，跌幅約 1.6%，但低接買盤湧入，盤中股價翻紅，最高漲到 477.5 元，攻抵月線。

大立光重新登上股王，今天也即將召開法說會，外資連二買，早盤開低後股價翻紅，最高勁揚至 1945 元，漲約 4.5%，收復所有短均、創波段新高。

其餘電子權值股部分，聯電、聯發科都翻紅走高超過 1%，不過，值得留意的是，面板雙虎友達、群創則維持大跌。

鋼鐵股走勢也是逆轉，美亞勁揚超過 2% 最帶勁，大成鋼、海光、 豐達科都漲超過 1%。

航運股更是一早就 逆勢走揚，長榮、萬海連袂漲逾 3%，陽明、 裕民、台驊投控、台航也都上漲超過 1%，成為撐盤要角。

整體來說，台股昨天大漲 374 點，然而外資僅買超 57 億元，金額偏少，在美國 CPI 指數持續飆高之下，早盤一度嚇壞投資人，但國安基金穩盤持續給力，大盤轉向大漲超過百點，後續若要持續反彈須進一步突破 14552 點，才能形成雙腳型態。