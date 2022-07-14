〈台股盤後〉電子、航運齊攻 漲113點短站穩14400點

台股在國安基金宣布護盤後信心大增，無畏美國通膨數據再創高，今 (14) 日電子、航運股回神，指數自跌百點逐步上攻，開低走高終場上漲 113.84 點至 14438.52 點，短線跌勢逐漸放緩，成交量 2090 億元。

權值股電子股表現強勢，日月光上漲 2.89%，聯發科、聯電漲幅皆逼近 2%，鴻海上漲 2.44%，台積電則在法說前夕小漲 0.96%，台塑集團也在連日下跌後收紅，台塑、南亞上漲 1% 以上，台塑化則在平盤之上，而金融雙雄富邦金、國泰金則走跌。

高價股方面，富邦媒開高走高尾盤漲停亮燈，信驊大漲 8.5%，嘉澤上漲 7.99%，重回股王的大立光近期漲勢強，今上漲 2.4%，譜瑞、力旺上漲 3.5% 以上，祥碩上漲 2.22%，僅旭隼下跌超過 2%。

包含傳產與電子股，今日表現普遍強勢，海運三雄長榮、陽明、萬海今皆漲超過 4%，網通廠今表現優異，仲琦、中磊亮燈漲停，智邦漲 7%、啟碁漲 6.8%；半導體類股中，凌通、晶相光飆漲停，立積、光罩漲超過 7%。

展望後市，法人認為，在國安基金信心撐盤下，台股多頭信心有望回溫，但總體局勢仍不穩，美國消費者物價指數 (CPI) 創高後，聯準會本月有可能將升息 4 個基點，加上台積電、大立光法說釋出後市展望，市場觀望意味濃厚，短期將仍呈現震盪格局。