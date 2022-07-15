宏捷科Q3營運緩步回升 大股東中美晶連四個月加碼持股

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 看今年谷底落在第二季，第三季營運可望緩步回升，今年既有的擴產計畫也未改變，大股東中美晶 (5483-TW) 集團同樣以行動力挺，據公開資訊觀測站資料，中美晶已連續四個月加碼宏捷科持股，今年以來加碼逾 8000 張，斥資逾 7.8 億元。

公開資訊觀測站資料顯示，中美晶 6 月再買進 677 張宏捷科持股，是今年 3 月以來連續四個月加碼，依宏捷科 6 月均價 87.7 元推算，中美晶再砸下 5937.29 萬元加碼，若再加計今年 1 月、3-5 月增加的持股，中美晶今年以來就投資逾 7.83 億元，加碼近 8344 張持股。

中美晶集團是在 2020 年斥資近 35 億元入股宏捷科，強化集團在第三代化合物半導體上下游材料供應鏈布局，近年也持續增加持股，並在今年拿下宏捷科三席董事，根據最新資料顯示，中美晶目前持有宏捷科約 53344 仟股、持股比達 27.14%。

展望下半年，宏捷科認為，今年谷底應落在第二季，依目前掌握到的訂單狀況，第三季營運將較第二季回溫，雖然下半年整體大環境面臨通膨等不利因素，但預期 9 月開學前仍有一波手機換機潮，將帶動 PA 需求回升。

產能方面，宏捷科目前月產能約落在 1.5-1.8 萬片水準，隨著去年訂購的新機台逐步到位下，今年年底月產能仍將依原計畫提升至 2 萬片水準，但整體產能利用率也將因產能規模擴大，維持在 5 成水準上下。