電子權值股回神 台股翻紅漲113點收14438點 短均失而復得

美國 6 月消費者物價指數年增 9.1%，再創逾 40 年新高，台股今 (14) 日早盤開低，一度下挫 165 點，但隨著電子權值股回穩，大盤強勢翻紅，航運股也獲資金點火，加權指數終場上漲 113.84 點或 0.79%，收在 14438.52 點，短均失而復得，成交值 2089.99 億元。

櫃買指數終場上漲 3 點或 1.75%，收在 174.03 點，成交值 583.35 億元。上市櫃成交值合計 2673.34 億元。

晶圓代工龍頭台積電法說會今天登場，早盤遇壓一度下挫逾 1%，隨後在買盤力挺下強勢翻紅，終場漲近 1%，收 475 元；聯發科、聯電、研華、瑞昱、日月光投控等電子權值股同步走揚，扮演撐盤要角。

股王大立光 (3008-TW) 舉行法說會前夕，吸引買盤進場押寶，股價一度勁揚逾 4%，衝上 1945 元，創 3 個半月新高，挑戰重回 2000 元大關，終場漲勢略收斂，以 1905 元作收，光學族群集體攻高，佳凌、先進光均亮燈漲停，今國光、亞光、玉晶光等多檔漲勢也相當強勁。

鴻海 (2317-TW) 今天表現強勢，一度上漲 3.4%，衝上 106 元，耗時 8 個交易日完成填息，終場則收 105 元，資金同步湧進鴻家軍，包括台揚、建漢、位速、中揚光等，均大漲半根停板。

航運股今天同步吸引資金進駐，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海上漲超過 4%，裕民、慧洋 - KY、台驊投控、台航等均在盤上表現。昨天強勢的金融股，今天普遍遭到調節，國泰金、元大金下跌約 1%，兆豐金、富邦金、彰銀、第一金等均震盪走低，但玉山金逆勢收漲 1%。