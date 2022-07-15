美豪華電動車商Karma加入MIH 鴻海合作添想像空間

鴻海 (2317-TW) 主導的 MIH 電動車開放平台再添新成員，MIH 今 (15) 日宣布，美國豪華電動車製造商 Karma Automotive(卡爾瑪汽車) 正式加入聯盟，該公司主要聚焦設計、製造並提供豪華車款。

由於鴻海近日才透露，美國俄亥俄州的電動車工廠除了將替 Lordstown、Fisker 等客戶生產外，未來也將再添一位新客戶，此次 Karma 加入 MIH 聯盟，引發市場引發聯想。

MIH 聯盟執行長鄭顯聰則指出， Karma 在製造、工程方面的經驗與能力，符合 MIH 戰略合作夥伴的條件，可開發、定義下一代電動車、自動駕駛、車聯網應用等目標。

MIH 聯盟本月迄今已新增 14 個成員，截至今日，MIH 聯盟已擁有 2407 個會員，來自全球 65 個國家與地區。

Karma Automotive 成立於 2014 年，總部位於美國加州，並在莫雷諾谷 (Moreno Valley) 擁有生產工廠，銷售市場遍布北美、歐洲、南美、中東等，Karma Automotive 為客戶提供企業對企業 (B2B) 模組化的車輛電氣解決方案與相關服務。

目前 Karma 的旗艦車型 Revero GT 定位豪華綠色汽車，是一款由雙電動機驅動的電動汽車，去年 Karma 也宣佈推出 GS-6 系列，其中包括增程系列混合動力電動車，以及 2023 年首款全電動汽車。