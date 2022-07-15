台新金、新光金合併玩真的？黃天牧：沒收到確切消息

台新金控 (2887-TW) 與新光金控 (2888-TW) 各成立專案小組研究合併，是否真的要合意併購備受矚目，金管會主委黃天牧今 (15) 日上廣播節目首度表示，「沒有收到確實消息」。

黃天牧先談到以往的金融整併案，他指出， 從 2004 年到現在，國內有 59 件的金融合併案，近年比較顯著的有元大金控併大眾銀行、中華開發金控併中國人壽、台新金控併保德信人壽、富邦金控併日盛金控等，僅富邦金併日盛金是非合意併購。

黃天牧指出，金管會提供金融整併機制，例如可先申請 10％參股或提供相關資本誘因等，金管會對金融併購抱持尊重市場機制，合意或非合意併購都有其遊戲規則處理。

至於台新金控與新光金控，黃天牧指出，前段日子證交所才因兩家金控重訊發布流程問題予以罰款，雖懲處金額不高，但基本上表達監理態度，即金融機構處理合併時，對外發布重訊要非常審慎，至於兩金控是否有合意要作併購，金管會沒有收到確實消息。

黃天牧進一步表示，金融市場需要大的金融機構，但中小型金融機構也可能有利基，如信合社客戶服務作得很好，台灣民眾需要不同的金融機構，有人覺得小的金融機構服務親切，有人覺得大的金融機構提供的金融商品更完整，符合客戶國際化需求，金管會能作的就是提供機制，讓願意合併者有好的遊戲規則去走。「若大的金融機構願意繼續更大，只要雙方合意、合乎規定，我們不會去反對」。