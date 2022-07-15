〈ESG大趨勢〉遠雄建設通過碳盤查驗證 深化企業永續力邁向ESG轉型

因應國際永續發展趨勢以及永續議題，遠雄建設 (5522-TW) 於 2021 年啟動 ESG 導入專案、同時啟動溫室氣體盤查，經 SGS 外部查證，遠雄建設並已取得查驗聲明書。統計 2021 年溫室氣體排放量，其中直接排放量 12.7567 噸 CO2e，間接溫室氣體排放量 251.4614 噸 CO2e，合計總排放量為 264.218 噸 CO2e。

遠雄建設指出，為降低溫室氣體排放對全球暖化的影響，遠雄建設於 2021 年啟動溫室氣體盤查，並採用 ISO 14064-1:2018 準則編製溫室氣體盤查報告書，清查營運範圍內屬於範疇一、範疇二及範疇三的溫室氣體排放源，以利未來推動溫室氣體減量相關措施。

2022 年起，遠雄建設還將攜手子公司遠雄營造，實施溫室氣體盤查，加強產品上下游碳足跡管理，以 2022 年為基準年，針對總部辦公職場及營造現場施工碳排放量進行盤查，設定減碳目標，積極降低建築生命週期對環境造成之衝擊。

遠雄指出，遠雄建設致力於再生建材的運用與推廣，將新辦公職場作為實驗場域，以營建廢棄物回收再利用製成建材、傢俱與裝置藝術，獲得第 14 屆台灣室內設計大獎及德國 2022 IF Design Award 的肯定，並入圍英國 Dezeen Awards 2021 longlist。為有效減少職場耗能，遠雄建設於 2022 年起推動綠色營運，將自有辦公樓層導入照明自動時間控制設備及設置玻璃帷幕裝設節能膜，以減少照明耗電及降低建築耗能。後續將建置分類回收區硬體設備及省水設備，強化總部大樓之資源與廢棄物減量管理。

遠雄指出，未來，遠雄建設將重塑建案開發模式，從土地評估、產品定位至建築設計，致力發展綠建築及低碳建築，持續研發建築節能減碳設計，推動建築生命週期碳盤查及建築耗能 EUI 值資料庫建置，並建立建築耗能 EUI 值查核制度，推動建築源頭減量及資源循環利用，提升綠建材使用率，導入節水與回收再利用設施，提升水資源利用效率，打造永續共享的生活環境，強化公司永續經營實力，邁向 ESG 轉型。