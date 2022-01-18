遠雄台北大巨蛋園區與OUTLET商城 拚今年完工

遠雄建設 (5522-TW) 去年 12 月在百億大案「遠雄新未來」交屋挹注下，單月營收達 46.72 億元，較前年同期大增 53.8%；遠雄建設去年第 3 季在百億大案「遠雄新未來」啟動交屋之下，營運大幅跳升，不僅單季營收達 90.74 億元，第 4 季營收更衝上 149.73 億元，不僅季增 65%、也比前年同期 97.31 億元成長約 53.8%，單季營收創新高。遠雄建設去年 12 月營收達 46.72 億元、年增 53.8%。累計去年全年營收 331.38 億元、年增 23.4%，營收創下歷史新高。

遠雄建設表示，桃園指標百億大案「遠雄新未來」因案量較大、戶數較多，去年完成交屋率約七成以上，其餘將遞延至今年首季貢獻入帳。由於遠雄建設手中還有新屋餘屋持續去化，加上今年約有 158 億元的新案完工金額，其中又以台中完工量 59 億元最多、其次為桃園 56 億元，今年萬寶投顧估全年仍有不錯表現。

遠雄建設持股約 32% 遠雄巨蛋，其台北大巨蛋園區與 OUTLET 商城預定今年完工，是否能為母公司營運加持，值得關注；此外，由遠雄建設持股約 33.18% 遠雄港 (5607-TW) 近日已將其 IT 架構遷移至具備綠色運算能力的 IBM LinuxONE 平台，以全面 e 化為目標，達成年處理貨量 80 萬噸的目標。同業永廚結束營業，為遠雄港增加營業動能，自去年以來營收就呈現逐季成長的趨勢，萬寶投顧估去年 EPS 有機會達 2.5 元，今年將更高達 4.5 元。

遠雄建設展望 2023 年至 2024 年遠雄建設每年仍有逾百億元新案完工，因應房市變化，開發重心已延伸至六大都會區和新竹周邊，並積極耕耘都市更新案。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1472 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：台股憑實力上漲

◎期蹟再現：點名幾檔財報護身潛力股

◎投資總舖師：Mini LED 選誰？

◎台股照明燈：兩檔營收創高汽零股