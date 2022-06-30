遠東SOGO將進駐遠雄大巨蛋 後年下半年陸續開業　

台北市信義區百貨版圖出將出現重大變化，遠東 SOGO 百貨 (2903-TW) 將正式進駐遠雄 (5522-TW) 集團台北大巨蛋，今 (30) 日雙方完成簽署商場租賃合約。

遠東 SOGO 百貨將承租面積超過 4.2 萬坪的商場，開幕後，將成為台北市最大量體的購物中心，預計 2024 年下半年陸續開業。

遠雄集團指出，今日簽約雙方由遠雄巨蛋公司湯佳峯總經理及遠東 SOGO 百貨杜金森總經理代表，正式簽訂長期戰略合作契約，雙方歷經超過一年的現勘、溝通與磨合，決議大巨蛋內商場將由遠東 SOGO 百貨招商營運。

台北大巨蛋由室內多功能體育館、商場、影城、飯店及辦公樓組成，商場區域有商場棟地下二樓至地上八樓、影城棟一樓及六樓、巨蛋體育館外圍一樓商場、地下一樓體育館入口商場及地下二樓捷運連通道商場等共計約 4.2 萬坪，預計將於 2024 年下半年陸續開業。

遠雄集團指出，不僅如此，在台北大巨蛋商場開幕後，還可創造超過 2000 個就業機會。另外依據與台北市政府的 BOT 契約，除將優先提供契約規定對象之工作機會，鄰近的新仁里、華聲里、正聲里的里民，也可於體育館附設餐廳享有餐飲折扣，展現企業回饋地方鄰里精神。