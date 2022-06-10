遠雄建設估今年五都7筆建案完工 總金額160億元

遠雄建設 (5522-TW) 今 (10) 日召開股東會，遠雄建設預期，今年板橋、桃園、台中、台南和高雄等地，共有 7 筆新案完工，總金額合計約 160 億元。

遠雄建設股東會通過去年營業報告及盈餘分配，上半年每股配發現金股利 1 元，下半年每股配發現金股利 4.5 元。

遠雄建設 2021 年稅後純益 60.8 億元，年增 58%，每股純益 7.78 元，優於上一年的 4.86 元。

遠雄建設 2021 年受惠桃園大案「遠雄新未來」完工入帳認列 90 億元，還有中和左岸系列認列 93 億元、新莊副都心認列 54 億元、汐止 U Town 認列 40 億元等。

遠雄預期，2022 年板橋、桃園、台中、台南和高雄等共有 7 筆新案完工，包括「遠雄之星 7」已於首季取得使照，第二季有「遠雄新未來 2」、「遠雄安南町」、「遠雄明水漾」；第三季有「遠雄鉑翠」、「遠雄青溪」、「遠雄之星 8」，金額合計約 160 億元，除「遠雄明水漾」未售餘額尚有 3 億元外，其餘在預售階段都已經完銷。

遠雄建設尚有成屋 8 案持續銷售，包括今年新成屋「遠雄明水漾」，未售金額合計 68 億元；另外還包括新北「遠雄九五」33 億元、「汐止 U Town」、桃園「遠雄文青」、桃園「遠雄新未來」商場 、中和店面及今年度新成屋「遠雄明水漾」，若銷售順利，可望挹注營運收入。

開發方向上，遠雄建設持續在六都及新竹地區進行土地開發，以維持未來 3-5 年可推案量。另外，因應台商回流，順應廠 (商) 辦市場需求，遠雄建設逐步調整產品佈局，增加商用不動產的推案動能。

遠雄集團副總經理楊舜欽指出，疫情衝擊下，民眾對未來購置耐久財信心仍充足，而政府在房市的調控措施，短期內當然會影響市場成交的速度，整體來說全台產業布局持續發展，配合產業的剛需都還在，所以集團在產品的推案仍舊照規畫進行。

楊舜欽說，除了政府的房市調控，對於整體產業打擊更大的是營建成本上漲，推案速度跟不上營造成本增加，在可預見的未來，人物料成本壓力都還在，不過集團會正面應對。