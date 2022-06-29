摩根大通從妖鎳風波脫身 青山控股大減空頭部位

時隔 3 個月後，倫敦金屬交易所 (LME) 的「妖鎳」大戲似已見到初步結局，摩通大通 (JPMorgan Chase & Co.) 終於從這場風波中脫身，青山控股仍持有 LME 鎳空頭部位，但已大幅縮減。

今年 3 月倫鎳軋空行情中，摩根大通是場內主角之一，這家美國銀行與青山有多年的密切關係，並在鎳價飆升後，同意支持空頭部位。

在青山控股實控人項光達超過 15 萬噸的鎳空頭之中，只有 3 萬噸是 LME 場內交易，而和摩根大通交易的場外部位達到 5 萬噸，曾引發質疑。

知情人士表示，過去幾天，青山透過摩根大通持有的最終部位被平倉。這意味著摩根大通已經從這次風波脫身。這場風波讓青山控股在 3 月初短短兩天裡，以市值計算的虧損，就超過了 100 億美元。

青山無法向其銀行和經紀人支付追加保證金，是 3 月初價格飆升 250% 的主要驅動因素之一。這一情況在暫停交易一星期及部分交易被取消後，讓他們可以鬆一口氣，而以摩根大通為首的銀行，也同意在一段時間內不再追加保證金。

此後，由於對全球經濟的擔憂，鎳價走低，青山逐漸減持。知情人士說，青山目前空頭部位約為 3 萬噸，遠低於峰值時的 15 萬噸以上。

在 4 月份的第一季財報中，摩根大通報告了與鎳相關的 1.2 億美元虧損，表示這是為了給交易對手曝險進行信用估值調整，報告未註明具體交易對手。

雖然主戲結束，但並未真正告一段落，後續的發展仍在進行。其中，英國金融行為監管局和英國央行正在對 LME 進行審查，而避險基金 Elliott Investment Management 和交易公司 Jane Street，則在本月對 LME 發起了法律訴訟。