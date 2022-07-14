344億美元！美國將迎史上最強開學購物季

調查結果顯示，美國將迎接史上最強開學購物季，為零售商一大利多，原因是通膨提高服飾和文具用品價格，且愈來愈多學生重返校園。

勤業眾信（Deloitte）周四（14 日）表示，今年美國開學購物季總支出將成長 5.8% 至 344 億美元，這項數據以線上方式調查 1,200 名學齡兒童與家長。

強勁預測對零售業而言，是一個積極信號。汽油和食品價格飆升，削弱美國消費者的購買力，導致零售業前景烏雲罩頂。開學購物季是美國第二大採購活動，僅次於年底購物旺季。

調查結果顯示，雖然三分之一受訪家庭表示財務比去年更糟，但每名學生平均開學購物支出仍將增加 8% 至 661 美元，較新冠肺炎疫情爆發前提高 27%。

勤業眾信消費者產業中心董事總經理 Stephen Rogers 說：「人們正在動用存款，我們也看到人們尋求信用... 正努力做到這一點。」

上月萬事達卡（Mastercard）旗下 SpendingPulse 的數據也顯示，開學購物零售銷售強勁，預計增長 7.5%。萬事達卡預測，由於客流量回升，百貨公司將成為開學購物旺季大贏家。

勤業眾信表示，店內購物占整體支出的比率接近一半。勤業眾信並說，由於消費者擔心供應鏈受阻可能影響庫存，因此消費者可能提前採購。