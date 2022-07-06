郭明錤：iPhone高階機型高出貨比重將成常態 大立光等供應鏈受惠

天風國際分析師郭明錤今 (6) 日發文指出，蘋果 (AAPL-US) 今年高階機型出貨比重將顯著增加，且未來高階機種高出貨比重將成常態，手機鏡頭供應鏈可望出現結構性變化，帶旺 Sony、大立光、阿爾卑斯電氣與 LG Innotek 出貨成長。

郭明錤表示，今年 iPhone 14 Pro 將採用最新 A16 處理器，下半年新款 iPhone 高階機款出貨比重將由 40-50% 增加至 55-60%，且未來蘋果將只有在高階機型上搭載最新處理器，代表相關供應鏈將出現結構性變化。

郭明錤認為，iPhone 高階機款出貨比例增加，主要鏡頭供應商可望受惠，包括 CIS 廠 Sony、鏡頭廠大立光 (3008-TW) 、VCM 與 OIS 供應商阿爾卑斯電氣，以及 CCM 供應商 LG Innotek。

郭明錤強調，隨著高階機型出貨比例提升，CIS、鏡頭、VCM/OIS 和 CCM 產值，預期將分別較去年大幅成長 30-35%、20-25%、15-20% 和 30-35%。

郭明錤表示，若不考慮低規格 ToF，蘋果高階機款後鏡頭中，Sony 將全數拿下 CIS 訂單，CCM 將由 LG Innotek 獨拿，大立光鏡頭出貨比重約拿 6-7 成，VCM/OIS 則有 6-7 成由阿爾卑斯電氣供應。