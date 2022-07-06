大立光法說會強碰台積電 法人關注三大重點

大立光 (3008-TW) 今年第二季營收 96.75 億元，呈現季、年雙減，公司預計 7 月 14 日召開法說會，與台積電 (2330-TW) 同日，除將公布第二季獲利及第三季展望，法人更關注包括毛利率、產能利用率能否回升、新廠進度以及車用市場布局等四大重點。

證券分析師張陳浩指出，大立光營收結構顯示，6 月其他產品占 20-30%，是否代表大立光進入電動車市場有新斬獲，市場關注，面對中國大陸不斷崛起的電動車品牌，大立光是否有來自新的客戶訂單。

其次，手機光學鏡頭市場中，張陳浩認為，大立光過去在高階手機鏡頭市場獨大，但持續遭到其他光學元件廠侵蝕瓜分市占，今年第一季毛利率跌到 53.38%，儘管非蘋手機陣營持續去化庫存，但大立光手機客戶可能重啟高階鏡頭組，以影像品質競爭推升銷售成長，是否有助大立光毛利率改善，也是市場關切重點。

大立光第一季為營運淡季，第二季營收力道仍偏弱，僅有 96.75 億元，是連續 9 季營收年衰退，法人目前關注第三季產能利用率是否有因旺季到來，而有大幅拉升機會，還有高階手機鏡頭出貨進度，尤其是 2023 年大立光台中新建生產線將完工，產能利用率若遲遲無法提高，甚至明年又將遭遇新廠啟用後的高成本壓力，整體趨勢恐不利於大立光。

大立光 6 月營收達 33.93 億元，為今年次高，月增 7.8%，年增 0.67%，第二季營收為 96.75 億元，季減 4.51%，年減 4.33%，為連 9 季年衰退，前 6 月營收 198.08 億元，年減 9.69%。隨著進入市場旺季，客戶拉貨力道估將在 7 月起增強，7 月營收將優於 6 月。

大立光 6 月出貨產品結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 0-10%，其他產品 20-30%。