崇越去年EPS 12.63元續創高 擬配8.8元現金股利

半導體材料通路大廠崇越 (5434-TW) 今 (15) 日公布去年財報，受惠半導體需求激增，各類材料銷售暢旺，毛利率、營益率雙雙走揚，去年稅後純益達 22.94 億元，年增 10.93%，每股稅後純益 12.63 元，雙雙創下歷史新高。

崇越董事會今日也決議通過盈餘分派，每股擬配發 8.8 元現金股利，配發率 69.68%，以今日收盤價 170.5 元推算，現金殖利率約 5.16%，此次預計共發出 15.99 億元的現金。

崇越去年第四季營收 117.66 億元，季增 7.07%，年增 31.63%，毛利率 12.73%，季增 0.55 個百分點，年增 0.48 個百分點，營益率 6.21%。季增 0.25 個百分點，年增 0.3 個百分點，稅後純益 6.33 億元，季增 6.57%，年增 15.51%，每股稅後純益 3.49 元。

崇越去年全年營收 426.69 億元，年增 17.94%，毛利率 12.22%，年增 0.32 個百分點，營益率 5.98%，年增 0.28 個百分點，稅後純益 22.94 億元，年增 10.93%，每股稅後純益 12.63 元。

展望今年，崇越看好，隨著半導體景氣持續熱絡，半導體材料代理、環保工程兩大產品線業績皆會較去年成長，看好營收將再挑戰新高，法人估，崇越今年營收年增達 1 成以上，估達 460 億元。