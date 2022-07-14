美股新聞重點摘要2022年07月14日

今日操盤前瞻

聯準會褐皮書

台積電法說

美國 6 月 PPI、上周失業金數據

美股財報：摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US)

Fed 理事、FOMC 永久票委 Christopher Waller 發表談話

一切皆有可能！Fed 官員暗示本月可能升息 4 碼

美國 6 月通膨數據火爆，華爾街紛紛揣測聯準會本月可能升息 4 碼，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三 (13 日) 回應：「一切皆有可能。」閱讀全文...

Fed 褐皮書：美國部分地區經濟出現放緩跡象 衰退討論增加

美國聯準會 (Fed) 周三 (13 日) 發布褐皮書，自 5 月中旬以來，美國經濟持續以溫和速度增長，但幾個聯準銀行所在地區出現越來越多經濟放緩跡象，有關經濟衰退的討論也越來越多。閱讀全文...

美 6 月通膨爆表替 Fed 升息火上澆油 市場估 7 月升息 4 碼機率逾 7 成

美股周三（13 日）午盤時段，與 7 月聯準會（Fed）會議日期掛鉤的交換合約利率最高升至 2.477%，比當前的 1.58% 的聯邦基金利率高出約 89.7 個基點。顯示交換合約的交易員押注，7 月 26 日至 27 日的貨幣政策會議上，Fed 升息 4 碼（100 個基點）的機率超過 50%。閱讀全文...

美國 6 月 CPI 年增 9.1% 遠超預期 再創逾 40 年來新高

美國勞工部周三（13 日）公布，6 月消費者物價指數（CPI）比去年同期勁增 9.1%，續刷逾 40 年來新高，排除糧食和能源成本的 6 月核心 CPI 年增率也高達 5.9%，兩者分別高於市場預期的 8.8% 與 5.7%，顯示通膨仍持續加速升溫，不僅讓消費者面臨更沉重的物價壓力，美國經濟也受到影響。閱讀全文...

郭明錤：台積電 2023、2024 年獨家供應高通 5G 旗艦晶片

天風證券分析師郭明錤週三 (13 日) 推文指出，台積電先進製程領先三星至少至 2025 年。閱讀全文...