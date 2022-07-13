台股收復萬四強彈374點 三大法人買超111.66億元 外資終止連3賣

台股受到國安基金授權進場護盤的消息激勵，今 (13) 日開高走高，一度強彈逾 400 點，權值股絕地大反攻，電金傳百花齊放，助攻加權指數收復萬四城池及 5、10 日線，終場大漲 374 點，收在 14324 點。三大法人同站買方，合計買超 111.66 億元，外資終止連 3 賣。

觀察三大法人今天資金異動情形，外資轉為買超 56.99 億元，終止連續 3 個交易日賣超；投信買超 10.99 億元，為連 14 買；自營商也買超 43.63 億元。三大法人合計買超 111.66 億元。

權王台積電在法說登場前夕，展開強勁反彈，一度來到 473 元，終場上漲 4.67%，收在 470.5 元，市值回升至 12.2 兆元；聯發科勁揚逾 3%，收 634 元；鴻海站穩百元之上，邁向填息之路，終場約漲 2%，收 102.5 元；聯電、台達電、國巨、廣達、日月光投控等電子權值股也強彈 2-3%。

股王大立光 (3008-TW) 明 (14) 日將召開法說會，說明第三季展望，在政策利多效應下，大立光今天一度衝上 1900 元之上，終場漲幅收斂至 1.36%，收 1860 元，揚明光、先進光股價連袂攻上漲停。友達吸引低接買盤進場，一度帶量強彈逾 6%，終場漲幅縮至 4%，收 14.95 元；群創也回神大漲超過 7%，回到 11 元之上。

高價股方面，台股今天一度剩下四千金，譜瑞 - KY 股價不漲反跌，終場重挫 7.8%，收在 1000 元整數關卡，信驊、旭隼則大漲超過 6%，祥碩、力旺也奮力攻高，挑戰重回千金股行列，亞德客、鈊象等高價股同獲資金青睞。

金融股向來是護盤青睞的標的，尤其是官股金控裡市值最大的兆豐金 (2886-TW)，在資金進駐下，股價強漲逾 4%，富邦金 (2881-TW) 更大漲逾半根停板，國泰金、第一金、華南金、中信金等同樣漲勢凌厲。