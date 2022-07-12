台股再度失守萬四 金管會緊盯市況必要時祭出穩定措施

台股今 (12) 日再度摜破萬四關卡，近期跌幅更高居主要亞股之冠，金管會證期局表示，今年以來約下跌 21.29%，而今年修正幅度較大，研判主要與去年漲多有關，強調將密切關注股市的動態，也會就市況適度提出相關穩定股市措施。

證期局副局長高晶萍表示，統計今年自 7 月 11 日為止，台股跌約約 21.29%、美股那斯達克約跌 27.31%、道瓊工業指數約跌 14.21%、日股跌 6.87%、韓股 21.41%、港股約跌 9.72%、上海股市約跌 8.92%。

而從 6 月起到 7 月 11 日止，台股跌幅約 14.68%，和日股跌幅 1.71%、韓股跌幅 12.87%、美股那斯達克跌 5.87%、道瓊工業指數跌 5.51% 相比，台股不論和亞股、美股相比，跌幅都是最深。

對於國安基金宣布將進場護盤，金管會對此表示，金管會監理資本市場秩序與國安基金維持股市穩定，兩者功能並不相同，對於國安基金決策表示尊重。

金管會強調，將持續關注股市的動態，在考量投資人權益與維護市場穩定前提下，會適時推出相關穩定股市措施。

高晶萍表示，台股上市櫃公司前 6 月營收共 20.6 兆元，較去年同期增加 11.04%，顯示上市櫃公司營運仍相當穩健，投資人可多留意公司的營運基本面表現。

部分公司為搶救股價，陸續實施庫藏股措施，根據證期局統計，今年以來到 7 月 10 日，共有 59 家公司實施庫藏股，其中有 22 家正在執行中，有一家買回金額更高達 51.5 億元。

