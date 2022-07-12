台股再破底失守萬四 三大法人賣超139.31億元 外資連3砍

美國通膨陰霾再起，台股今 (12) 日湧現賣壓，為亞股中最弱，電子、金融、傳產倒地，高價股也慘遭提款，加權指數盤中跌幅擴大，失守萬四大關，終場大跌 389 點，收在 13950 點，再創 19 個月新低，成交值仍不足 2000 億元。三大法人共賣超 139.31 億元，外資已連 3 砍。

觀察三大法人今天資金異動情形，外資持續賣超 96.84 億元，為連續 3 個交易日賣超；投信買超 5.15 億元，為連 13 買；自營商與外資同調，賣超 47.67 億元。三大法人合計賣超 139.31 億元。

晶圓代工龍頭台積電今天開盤遇壓，下挫 2.71%，收 449.5 元，市值滑落至 11.65 兆元；聯電股價破底，重摔近 5%，收 36.75 元，為近 20 個月新低；其他電子權值股方面，聯發科、日月光投控、廣達、瑞昱等也都賣壓沉重，不過，國巨、台達電仍獲資金點火。

盤面上各類股一片綠油油，航運族群今天遭到空方狙擊，長榮、陽明、萬海重挫 6-7%，散裝航運也倒地，包括新興、裕民、四維航、台航、慧洋 - KY 等，跌幅約 4-7%，航空雙雄華航、長榮航則下跌 3-4%。

15 家金控受到通膨亂流衝擊資本市場影響，上半年獲利 2294 億元，年減逾 3 成，雖然富邦金續奪 6 月單月、累計前 6 月、EPS 獲利三冠王，但今天遭到狂賣，股價重摔逾 4%，台新金、國泰金、開發金、第一金、兆豐金等，跌幅約 2-4%，整體賣壓沉重。

高價股全面跳水，股王大立光下挫逾 2%，收 1835 元，股后信驊、譜瑞 - KY 盤中一度亮燈跌停，AES-KY 面臨千元關卡保衛戰，力旺、亞德客 - KY 終場雙雙落入跌停，摔出 900 元俱樂部，祥碩也重挫 8%，收 911 元。