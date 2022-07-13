Panasonic新技術提高2成電池密度 Model Y續航里程增逾100公里

路透周三（13 日）報導，特斯拉主要電池供應商 Panasonic 旗下電池事業公司 Panasonic Energy 表示，公司正在研究一項新技術，到 2030 年可將電池能量密度提高五分之一。

屆時，在車用電池體積相同的情況下，該技術可將特斯拉 Model Y 的續航里程提高至 100 公里以上，或者在續航里程不變的情況下，汽車製造商可以設計出更寬敞、更輕的電動車。

當前電池系統是電動車中最昂貴的組件，因此提高性能與降低成本是維持全球銷售成長的關鍵。

Panasonic Energy 技術長（CTO）Shoichiro Watanabe 周三受訪時稱，新技術將使用一種新的添加劑組合，讓電池在不損害電組性能的強況下，以更高的電壓運行。此外他還說：「電池製造商之間的競爭，就是要推出更高性能、更有效的添加劑。」

當前 Panasonic Energy 替特斯拉生產的電池使用的電壓為 4.2 伏特，而新技術可以將電壓提高到 4.3 伏特或 4.4 伏特。Watanabe 說，如果能把電壓調到 4.5 或 4.6 伏特，全世界對電動車的看法將徹底改觀。

以 Panasonic Energy 最先進的電池來說，提高 20% 的能量密度，意味著新技術電池的能力密度將達到 900 瓦時 / 公升（Wh/L），而當前電池技術的能量密度為 750 瓦時 / 公升。

Watanabe 表示，公司計畫在未來幾年內實現這個目標，但並未透露何時推出新技術的車用電池。

芝加哥大學教授 Shirley Meng 對此表示，如果 Panasonic Energy 能夠實現所述的新改進，將能量密度提高 20% 是完全可能的，對該目標抱持樂觀態度。

特斯拉目前已在生產新的 4680 電池，與當前一代的 2170 電池相比，4680 電池料將降低生產成本，並提高續航里程。

Panasonic 發言人拒絕對新技術是否會應用到 4680、2170 或兩者電池中發表評論，而特斯拉對此則並未回應。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 0.21，每股暫報 700.70 美元。