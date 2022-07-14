加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/07/12）

野村腳勤觀點：

關注基建浪潮下的工業電腦產業

由於經濟衰退疑慮持續延燒，確定性較高的基礎建設成為市場關注的焦點，台灣有許多產業受惠此浪潮，而其中工業電腦產業更是受惠，營收出現大幅成長。有別於過去傳統的「鐵公基」，現在的基建很多已是「數位新基礎建設」，許多歐美工廠紛紛走向智能化，居家照護與遠距看診的新醫療模式也逐漸興起，而基於萬物聯網的趨勢，這些建設皆離不開工業電腦來處理資料。另一方面，過去工業電腦的營收基底較小，但隨著需求提升，有望帶動營收大幅增加，加上基礎建設動輒就是數年起跳，這類產業的營收及獲利成長的動能有望維持，在目前擔憂經濟衰退的環境下，大家都在尋找股價具有獲利支撐的產業，工業電腦未來展望佳，可能將是市場新的關注焦點。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 美國就業維持高檔：美國 6 月非農就業人數大增 37.2 萬人，就業市場仍有空間承受政策的緊縮

（二） 消費仍維持高檔：美國製造業與服務業 PMI 維持擴張區間，且商品與服務消費仍維持高檔

（三） 國安基金護盤：國安基金宣布進場護盤，最高可動用新台幣 5,000 億元資金，有助於短期風險情緒好轉

●大盤利空因素：

（一） 美債殖利率倒掛：美國 2 年期公債殖利率突破 3%，與 10 年債殖利率倒掛，增添經濟衰退擔憂

（二） 半導體庫存修正：終端需求放緩導致廠商庫存高達 3 個月，庫存去化恐影響企業營收及獲利

（三） 歐洲經濟明顯衰退：德國 7 月 ZEW 指數大跌至 - 53.8，歐洲經濟衰退的影響恐外溢至全球

●繫好安全帶，重點關注第三季財報

近期市場各種消息滿天飛，包括油價下滑、殖利率倒掛、通膨創高、國安基金護盤等等，各種好壞消息干擾投資人判斷，導致股市表現震盪。就目前的狀況來看，台股評價已來到近十年低位，要再下修的幅度有限，而接下來企業獲利下修的幅度，將是影響股市表現的關鍵。目前股市下跌已經提前反映了第三季財報不佳，然而在近期即將召開法說會中，部分龍頭廠商尚未看到訂單大幅下修，法說提供的指引也可能偏向樂觀，這對於投資人預期落底沒有幫助。預估要等到第四季的法說，也就是第三季財報公佈後，影響才會開始發酵，預估在財報數字尚未貼近目前預期之前，市場上仍會有各種利空來測試股價底部，後續大盤應還是會偏向震盪格局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/06/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

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