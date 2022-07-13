Nikon歷經60多年輝煌歷史 結束單眼相機開發

日本光學儀器大廠尼康 (Nikon) 已結束單眼相機開發。該公司自 1959 年推出首款單眼相機以來，由於品質精良且堅固耐用，在 60 多年期間深受專業人士和玩家支持，未來將把相機研發的資源將集中到無反相機上。

尼康在 2020 年推出專業導向的旗艦款數位單眼相機「D6」以來，就沒有任何單眼相機的新產品問世。尼康也已經停止輕便型數位相機的開發，今後只專注在無反相機。

尼康單眼相機的全球市占排名第二，只輸給日本佳能 (Canon)。尼康在 1959 年推出該公司首款底片型單眼相機「Nikon F」，因搭載最新技術且堅固耐用，受到全球專業人士支持，在當時也成為高級相機的代名詞，累計生產台數超過 80 萬台。

到了 1964 年的東京奧運，可看到大批攝影記者使用尼康相機，尼康在全球市場的成功，Nikon F 可說是功不可沒。

韓戰時曾有攝影師以掛在胸前的尼康相機擋下子彈，也有從沈船發現的尼康相機在修復之後還能正常使用，這些都讓「尼康神話」一詞不脛而走。尼康相機也獲得美國 NASA 採用，在 1971 年的阿波羅 15 號等太空任務大顯身手。

尼康的單眼相機在全球市場風光數十年之久，但隨著人手一支的智慧型手機的相機功能大幅進化，數位相機市場也受到侵蝕。作為後起之秀，無反單眼挾著功能、輕量、體積小等種種優勢，逐漸獲得攝影愛好者的青睞，也是單眼相機市場萎縮的一大原因。

周三的東京股市早盤，尼康股價收在每股 1403 日元，較前一個交易日上揚 1.15% 或 16 日元。