LG Innotek砸1.4兆韓元 擴張FC-BGA基板、相機模組產線

LG Innotek 為擴張 FC-BGA(覆晶球柵陣列封裝) 基板和相機模組的生產線，將砸 1.4 兆韓元 (約新台幣 320 億元) 投資生產設備。

據《韓國經濟日報》周四 (7 日) 報導，LG Innotek 周三在南韓龜尾市宣布，已和慶尚北道、以及龜尾市等，簽署投資備忘錄；在 2023 年之前，要在龜尾第四工廠投資 1.4 兆韓元，重點將擺在全新生產線的設置。

LG Innotek 要在龜尾第四工廠設置全新的 FC-BGA 生產線、以及相機模組的生產線等，目標在明年投入量產。關於龜尾第四工廠，是 LG Innotek 斥資 2,834 億韓元買下 LG 電子的 A3 工廠之後所新成立的全新生產基地；該公司人士表示，這次投資將為當地帶來 1,000 多個直接和間接工作機會。

目前全球市場的 FC-BGA 基板需求量大增，再加上具備相關生產能力的廠商不多，也因此出現供給短缺的現象。另外在智慧型手機使用的相機模組方面，LG Innotek 位居市場龍頭，該公司光是光學解決方案部門的營收就高達 11.8 兆韓元 (2021 年時點)。

業界認為，今年 LG Innotek 的營收表現仍將維持快速攀升的走勢，原因在於該公司公布新增生產線的消息，被許多投資人解讀為已確保更多客戶。

LG Innotek 的 2021 年營收表現為 14 兆 9,456 億韓元，比 2020 年的 9 兆 5,418 億韓元營收高出 5 成以上；券商推估 LG Innotek 今年營收表現將達到 17 兆 2,723 億韓元。