Disney+進軍中東北非市場 挑戰串流市場大餅

Disney+ 周三 (8 日) 在中東和北非推出串流媒體服務，爭奪市占率提升。

Disney+ 表示，已在 16 個阿拉伯國家上架，並正在為該地區量身訂製內容，包括為大多數產品提供阿拉伯語字幕，尤其是熱門內容。

根據 Digital TV Research 的數據，Netflix (NFLX-US) 目前在該地區處於領先地位，擁有超過 680 萬用戶。總部位於阿布達比的競爭對手 Starzplay 以不到 200 萬位居第二，亞馬遜 (AMZN-US) 以 140 萬位居第三。

有些競爭對手提供原始的阿拉伯語內容。 Netflix 已經準備為熱門劇集「Al Rawabi School for Girls」和「Finding Ola」播出第二季。

MBC 集團串流媒體平台 Shahid 訂購了阿拉伯版的英國喜劇《辦公室瘋雲》(The Office)。區域競爭對手 OSN 有一個阿拉伯版本的美國法律影集「無照律師」(Suits)。

OSN 之前擁有 Disney+ 原創內容的播映權。

Starzplay 執行長席克 (Maaz Sheikh) 上周表示，Starzplay 也在開發原創的阿拉伯語內容，該地區有很大的成長空間，因為串流媒體滲透率目前只有 10%。

Digital TV Research 預測，到 2027 年，Netflix 的用戶基數將增加到 1100 萬，屆時 Disney+ 將以近 650 萬的用戶數位居第二。預計到 2027 年，亞馬遜的訂閱用戶將達到 480 萬，而 Starzplay 的訂閱用戶將接近 300 萬。

Disney+ 總監菲爾斯 (Tamim Fares) 表示，Disney+ 進入中東和北非地區的時機很好。與其他串流媒體市場相比，該市場仍處於早期階段。