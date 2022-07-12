巴倫周刊2022年傑出CEO FAANG僅蘋果入選

《巴倫周刊》發布 2022 年度傑出 CEO 榜單。受燃料需求上升、鑽探和煉油產能滯後以及俄烏衝突導致供應鏈陷入混亂等因素影響，能源股大幅上漲，2022 年傑出 CEO 榜單有 3 家能源公司 CEO 入榜。另一方面，由於成長股失寵，FAANG 股票均大幅下挫，這 5 家科技公司中只有一家公司 CEO 入榜。

表現最差的是消費性非必需品類股，這類商品也被稱為美國經濟的命脈，這類公司中有幾家公司的 CEO 入榜。其他入榜的 CEO 來自藥商、晶片公司、農具製造商、房屋建築商和金融機構等。

派拉蒙環球 (PARA-US) CEO 巴基許 (Bob Bakish) 今年以 5 部票房第一的影片帶領電影業重返影院，該公司串流媒體業務收入增速也超過了 Netfix (NFLX-US) 和迪士尼 (DIS-US)，讓後者也打算效仿引入之前嗤之以鼻的廣告訂閱模式。

派拉蒙環球在 58 歲的巴基許帶領下，該公司今年有條不紊地測試了不同觀眾對院線影片的需求：面向年輕觀眾的《驚聲尖叫 5》(Scream 5) 和《無厘取鬧 4》(Jackass Forever)，適合情侶們觀看的《失落謎城》(The Lost City)，以及適合全家人一起看的《音速小子 2》(Sonic the Hedgehog 2)。4 部影片拿下票房冠軍後，巴基許推出延期已久的《捍衛戰士 2：獨行俠》(Top Gun: Maverick)，該片上映後好評如潮，成為 2022 年上半年最高票房收入。

托梅 (Carol Tomé) 是聯合包裹 (UPS-US) 史上第一位外聘 CEO，她把公司獲利微薄的貨運業務賣給競爭對手，擴大面向中小企業業務的投資，扭轉了聯合包裹 7 年來市占率下降的局面。

為了幫助那些不知道應該自己建立電商網站還是在亞馬遜開店的企業，在 65 歲的托梅帶領下，聯邦包裹為這些商家推出了一個電商平台，如今已成為一項年收入達到 20 億美元的業務。

通用汽車 (GM-US) 雖率先在底特律電動車領域取得領先地位，但福特汽車 (F-US) 在關鍵產品取得勝利：把電動傳動系統安裝在像 F-150 皮卡這樣代表性汽車上，贏得了評論家和客戶的好評。

雖然汽油車銷量依然領先，但福特 CEO 法利 (Jim Farley) 認為，電動車在歐洲和中國的迅速普及預示著美國也將迎來同樣的局面，福特的第二代電動汽車將比第一代「製造過程大大簡化」。

迪爾 (DE-US) 185 年歷史上第 10 任 CEO 梅伊 (John C. May) 指出：「農業領域每家公司都致力於生產最好的產品，比如最好的拖拉機、最好的播種機或最好的聯合收割機。我們做了一個重大轉變，希望幫助客戶更好地完成他們的工作。”

53 歲的梅伊根據特定作物對公司業務進行重組，並啟用新的技術主管整合軟體、數據和分析。如今，客製化服務可以幫助農民實現每英畝利潤的最大化，機器還能在故障發生前提醒業主。迪爾今年晚些時候推出的拖拉機將實現自動駕駛，4 年內這些拖拉機將靠電池供電。

連鎖百貨公司諾德斯特龍 (JWN-US) CEO 諾德斯特龍 (Erik Nordstrom) 通過人工智慧來決定何時以及如何根據季節、地理位置、盈利能力、庫存水平、客戶價格彈性等因素來推銷商品，他還加大了對電商業務的投入。

雖然諾德斯特龍的業績沒有像亞馬遜 (AMZN-US) 那樣成長，但銷售額已經回升到疫情前水平，獲利率在上升，對電商業務的投資也初顯成效，平均送貨時間縮短了一天，可供第二天取貨的商品數量增加了兩倍。

在成本上升之際，好市多 (COST-US) CEO 耶利內克 (W. Craig Jelinek) 沒有急著漲價，尤其是汽油，該公司這部分業務的毛利率出現下滑，快速增加的銷售額彌補了這部分損失。好市多的市占率正在擴大，會員續約也創下歷史新高。

在 69 歲的耶利內克擔任 CEO 的 10 年裡，好市多股價上漲了 480%，相較之下，標普 500 指數同期漲幅略低於 200%。雜貨等消費必需品的獲利率很低，好市多也未能倖免於成本壓力。不過，耶利內克和他的團隊正在做長遠打算，將價值作為好市多的核心使命，無論是汽油，還是那些以價格低廉著稱的平價商品，好市多的定價都通常低於全美平均水平。

由巴菲特和巴西 3G Capital 牽頭進行的兩筆收購交易締造的卡夫亨氏 (KHC-US) 在最初 4 年裡表現糟糕，股東損失超過 50%，因為該公司過於專注於削減成本，而對產品創新關注太少。

3 年前，卡夫亨氏聘請前啤酒行銷人員帕特里西奧 (Miguel Patricio) 擔任 CEO，幫助公司擺脫合併後的長期惡性循環。帕特里西奧上任後，卡夫亨氏的股價一路走高揚，屢屢跑贏大盤。

2018 年 7 月埃里森 (Marvin Ellison) 接任 Lowe"s (LOW-US) CEO 時，該公司正面臨重組。4 年後，他的努力在股票的表現中得到了回報：在他任職期間，Lowe"s 上漲近 80%，相較之下，標普 500 指數同期上漲 34%。

疫情曾給家居裝修帶來了提振，這股熱潮逐漸退去以及房地產市場的冷卻給 Lowe"s 股票帶來壓力。但 57 歲的埃里森說，Lowe"s 可以繼續成為贏家。

動物保健公司碩騰 (Zoetis)(ZTS-US) CEO 佩克 (Kristin Peck) 把用於治療人類疾病的生技突破轉變為治療動物疾病的暢銷藥，她在寵物基因組學和人工智慧血液分析方面領先於同行，甚至將區塊鏈技術應用到了牛肉銷售中，比如提供詳細的養牛記錄，這可以幫助牧場主賣出更高的價格。

碩騰剛剛完成收購一家名為 Basepaws 的貓基因組公司，現年 50 歲的佩克希望獲得相關數據，她說：「這對我們來說非常有價值，可以通過研發來賺錢。」

在製藥公司中，禮來 (LLY-US) CEO 里克斯 (David Ricks) 把研究經費投向疾病領域，最近的科學突破為藥物研發開闢了一條可以產生重大影響的道路。

禮來是製藥業成長最快的公司之一，未來 4 年每股獲利可能翻一倍，主要將得益於該公司生產的治療糖尿病的藥物 tirzepatide，該藥也有望被批准用於治療肥胖症。

60 歲的輝瑞 (PFE-US) CEO 博拉 (Albert Bourla) 於 2019 年初上任，在他的領導下，輝瑞在測試和生產高效新冠疫苗方面遙遙領先。隨後，該公司又推出了新冠特效藥 Paxlovid，拯救了數百萬人的生命，也為輝瑞帶來了巨額收入。今年，輝瑞的收入有望從兩年前的 420 億美元增加到 1030 億美元。

疫情改變了人們的工作方式和工作地點，在偏遠地區長期居住的需求飆升。Airbnb (ABNB-US) 聯合創始人兼 CEO 切斯基 (Brian Chesky) 把業務拓展到了住宿需求最旺盛的地區，他為用戶增添了更加靈活的預訂選項，用戶可以先搜索他們想要的住宅類型、佈局和附近體驗，然後再決定地點。

美國正面臨嚴重的住房供應短缺問題，沒有哪家公司比 DR Horton (DHI-US) 更致力於解決這個問題。在 CEO 奧爾德 (David Auld) 的領導下，這家全美最大、利潤最豐厚的房屋建商業績表現一直非常突出。預計在截至 9 月的財年中，該公司每股獲利將達到 17 美元，是 2019 財年的 4 倍。

在 CEO 伍茲 (Darren Woods) 領導下，埃克森美孚 (XOM-US) 在疫情期間將年度營運成本削減了 50 億美元，並在能源價格低迷時進行了有針對性的投資。雖然該公司增加了債務，但也連續第 39 年提高了派息。

隨著需求和價格回升，埃克森美孚去年利潤在國際石油公司中名列前茅。該公司幾乎已經償還了疫情期間的所有借款，今年的自由現金流可能達到創紀錄的 450 億至 500 億美元。埃克森美孚還制訂了新的 100 億美元的股票回購計劃。

戴文能源 (DVN-US) 的 CEO 芒克里夫 (Rick Muncrief) 憑藉慷慨的股東回報政策迅速成為石油行業的潮流引領者，這一政策激發了崇拜者和模仿者的熱情。雖然去年股價已經上漲近 90%，但超過 60% 的分析師仍然給予該股「買入」評級。

在 63 歲的芒克里夫擔任 CEO 之前，2020 年戴文能源每股虧損 9 美分。在油價上漲的推動下，該公司今年每股獲利有望達到 8.98 美元。

在天然氣公司裡，過去一年頂級生產商 EQT (EQT-US) 的 CEO 賴斯 (Toby Rice) 躋身美國天然氣行業最引人注目、最有力的倡導者，他還帶領該行業致力於減少碳排放和甲烷排放，同時降低了 EQT 的鑽探成本、提高了公司的信用評級、並主導了產量豐富的賓州馬塞勒斯 (Marcellus) 天然氣產區的整合。

得益於 CEO 莫伊尼漢 (Brian Moynihan) 的「負責任成長」戰略，美國銀行 (BAC-US) 已成為美國最具韌性的銀行之一，不管是如何評估新的商業機會，還是如何對員工進行補償，美國銀行都有自己的方法。該行承諾到 2025 年向員工支付至少 25 美元的時薪，這將使其成為行業領導者。

公民金融集團 (CFG-US) 正變得越來越大，在很大程度上是由於 CEO 索恩 (Bruce Van Saun) 的願景。索恩通過收購將業務範圍擴大至美國東海岸，同時提升了服務的多樣化程度。該公司還聘請了 550 名軟體工程師來開發系統，從而能夠與規模更大、更精通技術的同類公司競爭。

電信業一直受到成長低迷和併購交易失敗的拖累，在與 Sprint 合併後，T-Mobile US (TMUS-US) 在 CEO 西韋特 (Mike Sievert) 的帶領下開闢出一條新的道路。他說：「40 年來，這個行業一直迫使我們在好的併購交易和好的網絡之間做出選擇，T-Mobile US 能夠同時做到這兩點。」

在 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 領導下，微軟 (MSFT-US) 在幾個關鍵軟體領域的主導地位獲得鞏固，包括 Office 訂閱、操作系統和服務器應用程式。納德拉對雲端計算的押注也取得巨大成功，微軟現在是這一市場上的第二大競爭者，Wedbush 預計未來 10 年該市場的規模將達到 1 兆美元。根據 Gartner 的數據，去年微軟的 Azure 從雲端市場領頭羊亞馬遜網絡服務 (AWS) 手中奪取不少市占率，升至 21%。最近一季，微軟的收入增加了 18%，達到 490 億美元，淨利接近 170 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 未能躲過今年熊市，目前為止股價已經下跌 20%。不過，蘋果仍然是美股市值最大公司，市值的增加大部分是在庫克 (Tim Cook) 擔任 CEO 的 11 年裡，而且庫克認為未來蘋果還有大量增長機會。

蘋果超過一半收入來自 iPhone，今年秋季將更新產品線。不過，61 歲的庫克一直在朝新的方向努力，包括大舉擴張進入新的服務領域。蘋果現在提供串流媒體影音、音樂和遊戲，以及信用卡、數位支付和其他金融服務。他還重振了 Mac 業務，將 Mac 電腦的處理器從英特爾處理器換成了功能強大的自研晶片。

在 CEO 蘇姿丰 (lisa Su) 的領導下，AMD (AMD-US) 以完美的產品執行而聞名。在競爭對手英特爾 (INTC-US) 屢次拖延發布、產品也不盡如人意時，AMD 一直按計劃發布市場領先的晶片，而研發方面的支出僅是英特爾支出的一小部分。

52 歲的蘇姿丰一直致力於確保公司建立起實現承諾的能力，同時管理創新中固有的技術風險。

疫情爆發之初，惠普 (HPQ-US) CEO 洛雷斯 (Enrique Lores) 擋下了施樂的敵意收購，宣稱施樂的報價不可行，並轉而採取了積極的股票回購計劃，截至 10 月底的 2022 財年結束時，惠普將向股東返還約 160 億美元。

疫情期間惠普的 PC 業務激增，現在開始下降，但洛雷斯認為混合工作模式帶來了機會。惠普透過收購實現擴張，該公司以 4.25 億美元收購遊戲外設公司 HyperX，還以 33 億美元收購了視訊會議公司 Poly。惠普當前財年的自由現金流可能接近 50 億美元。

波克夏控股 (BRK.A-US)(BRK.B-US) CEO 巴菲特 (Warren Buffett) 最近就買入惠普股票，除了惠普，即將迎來 92 歲生日的巴菲特今年一直在頻繁買入。今年 3 月，波克夏以非常有吸引力的價格斥資 110 億美元收購了保險公司 Alleghany，並在第 1 季淨買入價值超過 400 億美元股票，其中包括超過 150 億美元的雪佛龍。

已經擔任波克夏 CEO 57 年的巴菲特今年還擴大能源領域的投資，斥資 110 億美元收購了西方石油 18% 的股份，引發可能會全盤買下這家公司的猜測。