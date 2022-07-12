晶技6月獲利創高 上半年每股稅前賺5.92元

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (12) 日公布最新自結，6 月稅前盈餘 3.99 億元，創單月新高，年增 17.9%，每股稅前盈餘 1.29 元；累計上半年稅前盈餘 18.33 億元，年增 0.8%，每股稅前盈餘達 5.92 元。

依晶技第一季有效稅率 17.39% 估算，晶技上半年每股純益落在 4.9 元水準。

晶技 6 月營收為 11.9 億元，創 8 個月來新高，月增 1.37%，年減 9.56%，單月毛利率 38.82%。

晶技第二季營收 35.14 億元，季增 9.25%，年減 19.05%，毛利率 38.94%，季增 1.66 個百分點，年增 5.91 個百分點，稅前盈餘 10.21 億元，季增 25.9%，年減 4.93%，單季每股稅前盈餘為 3.32 元。

晶技上半年營收 67.31 億元，年減 12.4%；毛利率 38%，年增 0.97 個百分點。

晶技估第三季營收將季增 5%，預估毛利率落在 36-38%，顯示在匯率挹注及產品結構改善下，有助晶技獲利維持，晶技也加入低軌衛星供應鏈，同樣也可受惠。

第二季以來，3C 電子產品傳出許多雜音，包括非蘋手機銷售遲滯、筆電庫存水位也偏高，晶技指出，包括中國品牌手機廠去年第四季開始即傳出去化庫存，經過 2-3 季調整，預估下半年會有另一波需求產生。

晶技 2022 年資本支出 9.43 億元，其中在桃園平鎮廠支出的先進半導體製程、綠能、儲能設施等共 4.11 億元，占比最高。