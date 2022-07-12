日美兩國財長會談 商討外匯問題 將適當合作

美國財政部長葉倫周二下午和日本財務大臣鈴木俊一進行約一個半小時會談。雙方表示，將共同因應烏克蘭戰爭，在外匯市場方面，兩國將依照 G7 共識來進行適當合作。

週一 (11 日) 的東京外匯市場，美元兌日元一度逼近 138 關卡，日元寫下 24 年新低。周二下午，鈴木俊一在會談結束後表示，他向葉倫傳達日本「憂心日元急遽走貶」的立場。

該份共同聲明在外匯市場動向方面，有提到俄羅斯侵略烏克蘭所造成的經濟影響，正導致匯率波動變大；日美兩國將繼續進行緊密協商，在外匯問題方面會進行適當合作。

另外，日本前首相安倍晉三上周遇刺身亡，週二葉倫在會談開始時，向遺屬和日本國民致上最深切的哀悼之意。

葉倫表示，安倍晉三成功讓日本經濟復活，也讓日本再度取得全球性的領導地位，留下非常大的功績。

安倍晉三的守靈夜昨 (11) 日在東京增上寺舉行，葉倫也有前往悼念。對此，週二在會談展開前，鈴木俊一表示他身為安倍晉三的友人之一，要向葉倫致上謝意。

日美兩國財長會談，上次是在 2022 年 4 月於美國華府舉辦。

鈴木俊一強調，雖然有許多困難問題，不過日本兩國的緊密合作、扮演主導角色是很重要的。

葉倫則表示，安倍晉三所留下的功績之一，是日美兩國之間的緊密合作關係；將延續此精神，讓日美關係更好。