通膨壓力未解重挫投資信心 萬四關卡再度失守

國安基金暫不進場、通膨疑慮未解，影響台股投資信心，大盤今 (12) 日再度隨美股走跌，電金傳三大族群全盤皆墨，台積電 (2230-TW) 下跌近 2%，拖累盤中大跌逾 360 點，摜破萬四關卡。

國安基金 11 日拍板暫時不進場，投資人期待政府護盤希望落空，加上本周適逢美國公布 CPI(消費者物價指數) 與台積電法說登場，在通膨壓力未解與景氣前景未明不確定因素下，資金持續場邊觀望，助長空頭氣焰高漲。

台股早盤開低走低，盤中包括台積電、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 電子股同步翻黑；航運股今天同樣人氣潰堤，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 股價同步重挫，表現相對弱勢。

金融股今天也是全盤皆墨，上半年在全球股市回檔、防疫保單理賠壓力，拖累金控 6 月獲利表現，15 家金控 6 月獲利較去年同期大減逾 5 成，利空消息也拖累國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW) 同樣大跌逾 2%。

PGIM 保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，國內方面，本週晶圓龍頭大廠法說會即將登場，企業營運高層在會中釋出對於經濟前景、產業動向、財測等，都將成為科技業第三季重要的市場風向球。

在國外方面，則是美國將公布最新 CPI 數據，通膨能否逐步見頂回落，美國近月公布的 CPI 走勢相當關鍵，另外像是美國零售銷售數字等，也將牽動本週盤勢表現