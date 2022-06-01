〈ESG大趨勢〉遠傳加入愛立信環保計畫 汰換上萬基站、回收98%電子廢棄物

遠傳 (4904-TW) 今 (1) 日宣布，成為台灣首家加入愛立信「全球電信設備環保回收服務計畫」的電信營運商，該計畫將回收高達 98% 的電子廢棄物，遠傳也預計年底前，上萬台基地台更換節電技術設備，可達成 50% 節能效益。

愛立信自 2005 年推出「全球電信設備環保回收服務計畫」，制定嚴謹的環境管理標準，針對汰舊電信設備進行產品清運、拆解分類、回收處理、提高能源效率等步驟，藉此降低電子廢棄物的最終掩埋率至 2%，回收 98% 電子廢棄物，遠高於歐盟廢電機電子設備指令 (EU WEEE) 建議的 80% 回收標準。

隨著 5G 服務推行，遠傳展開設備更新與建置，今年預計回收 3G 2100MHz 頻段設備、首批 4G 700MHz 頻段共上萬台設備，加入該計劃後，年底前所有汰換基地台的電子廢棄物回收率均可達 98%，隨之替代的新設備更具備節電技術，在相同功率、低網路負載下，可達成 50% 的節能效益。

總經理井琪表示，遠傳長期以 5G 大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 技術力為引擎，對內落實低碳營運，對外推廣 ICT 創新應用，打造低碳智慧城市，並以 AI 大數據進行基地台選址、優化網路，以最精簡的基地台數量達到最佳網路品質。

井琪指出，此次透過愛立信的環保回收計劃，汰舊的基地台清運、拆解分類為電子材料，進一步達成 98% 的回收再利用率，逐步累積可觀的減碳效益，共同朝向 2050 淨零目標邁進。

台灣愛立信總經理周大企提到，2021 年在全球愛立信辦公室、廠房、數據中心等場域的碳排放量較 2020 年減少約 21%，目標 2030 年達成自身營運活動碳中和、2040 年前在價值鏈中實現淨零碳排放。

根據愛立信研究發現，資通訊產業僅佔全球碳排放量的 1.4%，但可以透過能源、工業和交通運輸等其他行業減少 15% 的碳排放；透過 5G 驅動產業、社會數位轉型，更是達成目標的關鍵。