〈井琪開講〉遠傳攜淡大攻元宇宙 新經濟營收比重再攀19%

遠傳 (4904-TW) 今 (7) 日宣布，與淡江大學簽署「5G 元宇宙淨零碳排校園」MOU，也是台灣首家電信業者與大專院校針對元宇宙、淨零碳排兩大議題所達成的產學合作；遠傳看好今年新經濟營收比重將攀升至 19%。

遠傳總經理井琪今日也發表演說，她表示，企業數位轉型是一趟持續的旅程，企業必須先瞭解自身數位化成熟度、評估產業動態，才能規劃相對應的轉型目標與策略。

遠傳數位轉型以 5G、雲端和「大人物」科技，發展數位服務與企業解決方案的新經濟，由傳統電信公司轉變為科技服務公司，轉型還看不到盡頭，目前不能說轉型成功，但轉型方向正確。

遠傳新經濟營收比重持續提升，去年新經濟占比經攀升至 17%，預期今年將達到 19%，長期來看，比重有望攀升至 25%。

遠傳與淡江大學的的合作內容，以淡江大學打造永續低碳校園為目標，遠傳運用 5G 大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 核心能力，擴展 5 大方向，包括擴展大人物、AR、VR 的研發戰力，合作培育彌補缺工、長期培養人才，校園心生活，AI 創智學院課程，新創團隊孵化加速。

井琪表示，與淡江大學展開全方面戰略結盟，雙方秉持創新與價值共創的理念，整合學術與業界資源，在教學、實驗、創業與產業應用全方位對接，也期望遠傳能成為淡江大學下一階段校務發展的推動引擎。

淡江大學校長葛煥昭指出，淡江大學為首家成立 AI 創智學院，同時也是第一個建置全雲端校園的大專院校，期望借助遠傳在雲領域的實戰經驗，加速推動資訊中心轉型、深化元宇宙與 AI 的產學合作，並結合既有的教學場域建置全台第一實驗室。