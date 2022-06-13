智慧城市產業聯盟新會長 遠傳總座井琪出任

台灣智慧城市產業聯盟今 (13) 日召開第 40 次聯盟會議，並進行新任會長推舉，由遠傳電信 (4904-TW) 總經理井琪接棒擔任第八任會長。井琪表示，未來一年將鼓勵產業有創新的節能減碳解決方案，最後推到國際市場。

井琪致詞指出，全球每年產生 590 億噸的碳排量，世界前百大城市貢獻全球一半的 GDP，但卻消耗三分之二的能源及產生 75% 的碳排放，城市是生產力最高、也是碳排放最高的地方，因此如何在聯盟過去推動智慧城市的基礎上，打造智慧永續城市做為淨零碳排的先鋒。

她強調，未來一年重點工作將放在鼓勵產業節能減碳解決方案的創新、推動智慧共杆產業平台化及標準化，最後再將台灣優良的解決方案推到國際市場以協助更多的國家節能減碳。

台灣智慧城市產業聯盟表示，過去一年聯盟在高雄舉辦智慧城市展，讓展會規模成長 50%，也是台灣國際展會第一個申請專案泡泡的案例。此次聯盟會議的交接儀式是線上與實體會議的方式進行。

井琪 2018 年 9 月加入遠傳電信，先擔任首席轉型長一職，2019 年 1 月起接任總經理，帶領遠傳電信團隊從傳統電信業者轉型為科技服務公司；2020 疫情期間推出 5G 服務後，率先啟動台灣 5G 遠距診療服務和第一座 5G 智慧工廠。