市府駁楠梓產業園區水汙疑慮 台積電高雄廠2024年量產時程不變

台積電 (2330-TW) 高雄廠預計今年 8 月舉辦動土典禮，但近來楠梓產業園區傳出水污疑慮，高雄市經發局長廖泰翔今 (12) 日駁斥傳聞，強調絕對不會有二次污染問題，園區作業與台積電充分合作建廠，進度均如期如質持續進行，而台積電也多次表明，高雄廠 2022 年動工、2024 年量產時程不變。

為符合台積電公司建廠營運需求，高市府已於 5 月 18 日與台灣中油公司完成 29.83 公頃園區土地點交，積極協助進駐廠商台積電取得設廠建照，並已審核通過台積電所提送的進駐園區申請書件，並於 6 月 9 日同意園區建廠土地予台積電預登記申請使用。

關於園區土壤及地下水整治作業，廖泰翔表示，市府環保局依土污法程序完成土壤及地下水驗證作業，檢測結果均符合相關標準，並於今年 3 月 28 日、5 月 31 日公告解除列管，強調該區土污、地下水都經過專業與嚴格的檢測，資料均完整公開在網站上，沒有污染問題。

經發局也說明，園區四周設有鋼板樁阻隔，不會有二次污染問題，在接續的開發及營運階段，市府會依循環評承諾與作業辦法持續辦理土壤及地下水監測作業，以完整動態掌握土壤及地下水狀況，落實相關環境保護作業。

經發局指出，為配合行政院打造南部半導體 S 廊帶政策，高雄煉油廠將轉型為半導體材料研發與製造核心專區，園區公設工程以及台積電建廠相關進度，均如期如質持續推動。