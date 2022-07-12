訂單排到2026 產能全開 中國造船廠景氣旺

中國造船廠產能全開，一手快速交付新船，一手接大單，且訂單排期已排到 2026 年，凸顯造船業景氣旺。

上海證券報報導，一家造船公司說：「船廠滿負荷運轉，工人實行三班倒（三班制）」，訂單滿手，且訂單排期已排到 2026 年。

上述造船公司正在進行「校招」（徵才對象為應屆畢業生）和「社招」（徵才對象為有工作經驗者），涉及多地、多職缺。中國船舶集團 (600150-CN) 、中遠海運重工、招商局工業集團也在招聘人才。

不僅造船企業的生產和銷售繁忙，上下游景氣也「強強滾」。一位專攻船舶設計與建造的公司高層主管表示，目前訂單飽滿，在疫情期間，公司與客戶透過網路、電話溝通，先達成設計業務訂單意向，再簽訂正式合約。

目前，該企業已全面復工復產，甚至加班、加點趕工期。該主管說：「公司一直在招聘設計方面的人員，尤其是急缺那些有專業技能、經驗豐富的人才。」

業界專家說，「2021 年造船業訂單突增，主要是疫情等內外部突發因素導致」，地區衝突不僅造成國際石油、天然氣等能源價格飆升，更帶動海運價格大幅走高，改變全球供應鏈。

與此同時，新冠肺炎疫情重創全球航運物流，導致貨櫃短缺，大量船期延誤，運價持續上漲。

該專家表示，「對於船東來講，船舶在全球性通貨膨脹下是最好的投資品種」，手握重金的船東，蜂擁投資下單，造船業訂單如雪片般飛來。

隨著運價上漲，海運公司大發利市。中遠海控 (601919-CN) 預估上半年歸母淨利潤人民幣為 647.16 億元，較去年同期暴增約 74.45%。招商輪船 (601872-CN) 、招商南油 (601975-CN) 也預計上半年業績大幅增長。

造船業周期跨度較長，一般為 20 年至 30 年。申萬宏源認為，中國造船業正站在新一輪上行周期（2021-2038 年）的起點，理由是造船業經歷多年整合後，企業數量和產能急劇減少，遠不能滿足目前需求，且上一輪高峰期交付的船隻，面臨淘汰、環保要求、新能源技術等因素。