要讓Spirit航空股東安心 Frontier提出2.5億美元反向分手費

邊境航空 (Frontier Airlines)(ULCC-US) 的母公司周四 (2 日) 表示，如果監管機構出於反壟斷原因不批准兩家折扣航空公司的計畫合併，它將向 Spirit Airlines (SAVE-US) 支付 2.5 億美元的反向分手費，意在說服投資人下周批准該交易。

競爭對手捷藍航空 (JetBlue Airways)(JBLU-US) 一直試圖直接收購 Spirit。

Spirit 董事長嘉德納 (Mac Gardner) 在新聞發布會上表示：「與捷藍航空提出的交易相比，更高的反向終止費和更大的 Frontier 合併完成可能性，為 Spirit 股東提供了更多的監管保護。」

位於紐約的捷藍航空 4 月以每股 33 美元、總價 36 億美元的現金收購 Spirit，高於 Spirit 和 Frontier 在 2 月宣布的 29 億美元現金和股票交易。

Spirit 董事會後來也拒絕了 JetBlue 在 5 月提出每股 30 美元的要約收購，並敦促 Spirit 股東投票反對該交易。

Spirit 表示，與捷藍航空的交易不太可能得到監管機構的批准。如果監管機構不批准此次收購，捷藍航空的報價涵蓋 2 億美元的反向分手費。

代理諮詢公司機構股東服務公司 (ISS) 建議 Spirit 股東投票反對 Frontier 交易，引發對缺乏反向終止費的擔憂。

捷藍航空周四發表聲明表示：「Spirit 董事會只是在壓力下才重新考慮與 Frontier 交易。當時越來越清楚的是，他們的股東會果斷地拒絕 Spirit 董事會有缺陷的流程和 Frontier 的劣質交易。」

它說：「面對可能的失敗，增加反向終止費只是承認這兩項交易的監管概況和時間表確實相似。」

Spirit 股東大會定 6 月 10 日舉行。